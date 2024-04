Nyusi diz que escolha do candidato da FRELIMO "é prioridade"

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, disse hoje que o debate do "processo de escolha" do candidato do partido no poder "é prioridade" na reunião do Comité Central da organização, apelando a discussões "sem receios".

"Ao discutirmos a diretiva sobre a eleição de candidatos a deputados da Assembleia da República e a membros das assembleias provinciais, será uma importante oportunidade para avaliarmos o funcionamento dos gabinetes eleitorais a diferentes níveis, incluindo o processo de escolha do candidato da FRELIMO para as eleições de 9 de outubro próximo, como prioridade", afirmou Nyusi.

O chefe de Estado moçambicano e líder da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) falava no discurso de abertura da terceira sessão do Comité Central do partido no poder, o órgão máximo deliberativo no intervalo entre congressos.

Filipe Nyusi avançou que o encontro tem como pontos de agenda os relatórios da Comissão Política, do comité de verificação, Gabinete Central de Preparação das Eleições Autárquicas (realizadas em outubro de 2023), proposta do plano de atividade e orçamento do partido para o ano 2024, proposta do regulamento do estatuto e proposta da diretiva sobre a eleição de candidatos a deputados da Assembleia da República e membros das Assembleias Provinciais.

A reunião vai igualmente debruçar-se sobre o balanço do Plano Económico e Social e Orçamento do Estado de 2023, Informação sobre Plano Económico e Social e Orçamento do Estado de 2024, entre outros.

A agenda dos trabalhos da terceira sessão do Comité Central foi votada por consenso pelos membros do órgão.

O que está a "tramar" a FRELIMO?

Debate "sem receios"

O líder da FRELIMO apelou a um debate sem receios, nem reservas e dentro de princípios democráticos."Iremos cimentar ainda mais o nosso alinhamento estratégico para a vitória da FRELIMO e do nosso candidato presidencial em outubro próximo", disse Filipe Nyusi.

As deliberações consensuais que forem tomadas no encontro de hoje e sábado, prosseguiu, devem orientar a vida do partido até à realização do próximo congresso da organização, ainda sem datas. "Os debates serão profundos e céleres", acrescentou.

O antigo Presidente moçambicano e da FRELIMO Joaquim Chissano disse hoje que o partido no poder tem de dar "impulsos necessários" ao debate sobre a escolha de um novo candidato à Presidência da República. A FRELIMO tem de dar os "impulsos necessários para este debate" sobre o futuro candidato às eleições presidenciais de 09 de outubro, afirmou Chissano, em declarações ao canal público Televisão de Moçambique.

O antigo chefe de Estado moçambicano (1986-2005) falava à margem da reunião do Comité Central da Frelimo, que se inicia hoje na cidade da Matola. Trata-se de um "debate nacional, o que vai sair daqui [da reunião do Comité Central], vai provocar muita reflexão" no país.

Armando Guebuza, antigo chefe de Estado, disse que o tema da escolha do futuro candidato da Frelimo à Presidência da República é incontornável. "Naturalmente, eu penso que sim", que vai ser debatido, disse Guebuza, não se alongando sobre o assunto.

Moçambique vai realizar em 9 de outubro próximo as sétimas eleições presidenciais e legislativas, as segundas para os governadores provinciais e as quartas para as assembleias provinciais. O atual Presidente da República está constitucionalmente impedido de voltar a concorrer para a chefia de Estado porque cumpre atualmente o segundo mandato na chefia de Estado, depois de ter sido eleito em 2015 e em 2019.