Nelson Freitas: músico de sucesso empenhado nas causas sociais em África

Ajudando a vestir os pequenos em África

Comunicar para mobilizar donativos

É preciso sensibilizar as comunidades e envolver a sociedade, usando para isso os meios de comunicação e as redes sociais. Uma das dificuldades é conseguir donativos suficientes para suportar as operações. "Todas as doações são benvindas", afirma a mentora do projeto. "Muitas vezes somos nós, eu e as voluntárias costureiras, a comportar essa parte das despesas".