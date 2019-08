Número elevado de mortos e feridos em explosão no Egito

Segundo a agência estatal Mena, a explosão aconteceu quando um veículo que entrou em sentido contrário em grande velocidade na rua colidiu contra outros automóveis que estavam no local, provocando em seguida um incêndio que afetou parte do principal hospital oncológico do país.

O acidente rodoviário, cujas circunstâncias ainda não estão claras, forçou a evacuação do hospital.

O anterior balanço apontava para 17 mortos. Pelo menos 30 pessoas também ficaram feridas e foram levadas para hospitais para receberem tratamento.

Explosão forçou evacuação de hospital oncológico

Hospital oncológico afetado

A ministra da Saúde, Hala Zaid, disse ao canal de televisão egípcio CBC Extra, que esse é o número de vítimas por causa da explosão, que aconteceu em frente ao Instituto Nacional de Cancro do Cairo.

A governante não referiu as causas da explosão, embora tenha afirmado que aconteceu em frente ao hospital e não dentro como tinha sido especulado inicialmente.

De acordo com um comunicado do Ministério da Saúde do Egito, quatro carros colidiram no domingo (04.08) à noite, provocando uma explosão no exterior do Instituto Nacional do Cancro, que foi evacuado após o acidente.

Os acidentes de viação são comuns no Egito. A agência oficial de estatísticas do país indicou só em 2018 registaram-se oito mil acidentes, causando mais de três mil mortos e 12 mil feridos.