Mundial 2022: Camarões vence Brasil, mas é eliminado

Camarões volta a vencer o Brasil 19 anos depois, mas não foi suficiente para chegar aos oitavos de final. Suiça venceu a Sérvia por 3-2 e passa no 2º lugar do grupo G.

Camarões 1-0 Brasil

Uma despedida pela porta grande! A seleção camaronesa venceu o Brasil com um golo ao cair do pano de Vincent Aboubakar.

19 anos depois, a seleção camaronesa volta a vencer o Brasil e pela primeira vez, numa fase final de um Mundial de futebol. O Brasil, já apurado, poupou alguns jogadores e deu minutos a outros tantos.

Camarões volta a vencer o Brasil 19 anos depois Foto: Ulrik Pedersen/DeFodi Images/picture alliance

O momento do jogo surge aos 90+2, quando Aboubakar, assistido por Mbekeli, voou de cabeça para um golaço! Camarões termina a fase de grupos no terceiro lugar, com 4 pontos somados. O Brasil vai jogar com a Coreia do Sul nos oitavos de final.

Se Camarões não tivesse empatado 3-3 com a Sérvia...

Sérvia 2-3 Suiça

Foram 48 minutos de loucos! Suiça esteve a vencer, a Sérvia virou o resultado, mas é a seleção helvética que segue para os oitavos de final.

Aos 20 minutos, Shaqiri fez o 0-1 para a Suiça. Seis minutos depois, Mitrovic empatou para a Sérvia. No remate seguinte, Vlahovic completou a reviravolta no marcador. Em cima do intervalo, Breel Embolo apareceu e voltou a marcar para a Suiça.

Breel Embolo fez o 2-2 na primeira parte Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images

Logo a abrir a segunda parte, Freuler voltou a ser herói suiço - como no EURO2020 frente à França - e fez o 2-3, que acabaria por ser o resultado final. A Suiça vai jogar com Portugal nos oitavos de final.