Mundial 2022: Argentina e Polónia apuradas para os "oitavos"

Seleção de Lionel Messi derrotou a Polónia e venceu o grupo C, e vai jogar com a Austrália. O México venceu a Arábia Saudita e igualou a Polónia, mas são os polacos que passam devido ao critério de saldo de golos.

Lionel Messi falhou uma grande penalidade, mas a Argentina está apurada para os oitavos de final. Os campeões sul-americanos venceram a Polónia por 0-2 e ficaram com o 1º lugar do grupo C. Nos oitavos de final, a Argentina é favorita a vencer a seleção da Austrália. A Polónia ficou em 2º lugar e vai jogar os oitavos de final frente à seleção campeã do Mundo, França.

Polónia 0-2 Argentina

Ao minuto 38, Lionel Messi sofreu falta dentro da grande área do guarda-redes polaco, Szczesny e o VAR chamou o árbitro principal, Makkelie, que viu as imagens e marcou para a marca de grande penalidade.

Szczesny defende o penálti de Lionel Messi Foto: picture alliance/dpa

Dos onze metros, Lionel Messi rematou, mas Szczesny defendeu o remate do astro argentino. O guarda-redes que defende a baliza da Juventus já tinha defendido um penálti na segunda jornada, frente à Arábia Saudita.

A Argentina entrou a todo o gás na segunda parte e resolveu a partida em 20 minutos. Logo ao minuto 46, Mac Allister, assistido por Molina, abriu o marcador para a Argentina. Aos 67 minutos, Alvaréz recebeu um passe curto de Enzo Fernandez, rodou e chutou para o fundo da baliza de Szczesny.

Arábia Saudita 1-2 México

A seleção do Médio Oriente estava a uma vitória de se apurar para os oitavos de final. Já o México precisava de golear a Arábia Saudita e esperar um resultado com poucos golos entre Polónia e Argentina.

O México chegou à última jornada do grupo C sem qualquer golo marcado e com dois golos sofridos. Depois de uma primeira parte sem golos, o México acreditou mais e conseguiu chegar à vitória no segundo tempo.

O primeiro golo seria muito importante para ambas as seleções e acabou por cair para o México. Henry Martin fez o 0-1 aos 47 minutos e a partir daí, a Arábia Saudita deixou de acreditar. O México subiu, forçou e acabou por dobrar o marcador cinco minutos depois, por intermédio de Luis Chaves.

Já para lá do minuto 90 e com o México no desespero de marcar o 0-3, foi a Arábia Saudita que marcou, com Al Dawsri a reduzir para 1-2 e a acabar com o sonho mexicano de seguir para os oitavos de final do Mundial 2022.