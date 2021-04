Morreu músico Hortêncio Langa, um dos mais marcantes de Moçambique

"Stand Up Beira", a música de apoio às vítimas do ciclone Idai

O músico e ativista moçambicano Osvaldo Iko MC acaba de lançar o tema "Stand Up Beira". Objetivo é apoiar as vítimas do ciclone Idai, que atingiu centro do país há um mês, e motivar os beirenses a ultrapassar a tragédia.