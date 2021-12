Moçambique: Um morto e centenas de desalojados devido ao mau tempo

Moçambique: Muita chuva e pouca água

Crianças também ajudam

Pessoas de todas as idades são vistas no corre-corre em busca do precioso líquido. Nesta imagem, no bairro da Malanga, vemos um jovem e um menor a dirigirem-se à vala de drenagem em busca de água.

Autoria: Romeu da Silva (Maputo)