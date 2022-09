Moçambique: Seis ministros no novo Comité Central da FRELIMO

Entre os novos membros, eleitos na segunda-feira (26.09), durante o quarto dia do 12.º Congresso do partido, destacam-se Adriano Maleiane (primeiro-ministro), Max Tonela (Economia e Finanças), Helena Kida (Justiça), Ana Comoana (Administração Estatal e Função Pública) Josefina Mpelo (Combatentes) e Eldevina Materula (Cultura e Turismo).

Entre os novos membros está Jacinto Nyusi, filho mais velho do atual chefe de Estado, N´aite Chissano, filho do antigo Presidente da República Joaquim Chissano, bem como Alberto Chipande Júnior, filho do antigo ministro da Defesa e membro histórico da FRELIMO Alberto Chipande.

Filipe Nyusi, por inerências de funções, e Alberto Chipande são membros da Comissão Política.

O Centro para a Democracia e Desenvolvimento (CDD) considera que a reeleição de Nyusi como presidente da FRELIMO com 100% dos votos reflete uma "cultura de autoritarismo" dentro do partido no poder em Moçambique.

"A eleição com 100% dos votos não surpreendeu e documenta a arregimentação dos delegados" ao congresso do partido e "o medo pelo pensar diferente", lê-se num documento de comentário ao 12.º Congresso.

Filipe Nyusi foi reconduzido como presidente da FRELIMO com 100% dos votos

12.º Congresso da FRELIMO

Neste congresso, passou a vigorar a nova disposição do órgão, que cresceu de 230 para 250 militantes e determina que 60% transitem do mandato anterior e 40% entrem pela primeira vez no órgão.

Durante a reunião magna, foram eleitos 81 membros, sendo que a maioria já tinha sido eleita antes da realização do congresso, durante as conferências provinciais ocorridas no início deste mês.

Hoje, o 12.º Congresso da FRELIMO vai eleger o secretário-geral, Comissão Política e Comité de Verificação, que é o órgão de disciplina do partido, bem como proceder a uma revisão dos estatutos da organização.

Depois do congresso, passará pelos novos órgãos a escolha do candidato às eleições presidenciais de 2024.