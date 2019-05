Moçambique: RENAMO pede prolongamento do prazo para recenseamento na Zambézia  

Numa altura em que a delegação provincial da RENAMO na Zambézia pede a prorrogação do processo de recenseamento na província, o maior partido da oposição em Moçambique acusa o partido no poder, a FRELIMO, de orientar os brigadistas no sentido de somente recensearem os membros do partido, prejudicando desta forma a grande maioria da população.

Denúncias de irregularidades neste processo de recenseamento eleitoral, em curso desde o dia 15 de abril, vêm de todas as regiões da província da Zambézia. Maquinas avariadas, falta de energia e painéis solares, são algumas das inúmeras reclamações feitas pelos partidos políticos.

Prolongamento da data do processo?

Em declarações à DW África, o delegado da RENAMO em Quelimane, Latifo Charifo, pediu que o processo seja prolongado por forma compensar os dias em que o mesmo teve de enfrentar várias anomalias.

"Quando vejo na televisão o presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE) a dizer que não haverá prorrogação do período de recenseamento, sinto muita pena porque sinceramente não sei onde as pessoas querem chegar com esse tipo de atitude. A data do processo tem que ser prorrogada para dar oportunidade as pessoas que ainda não se recensearam. Não se deve esquecer que o recenseamento começou com um atraso de 15 dias", revelou o político.

Na última segunda-feira (20.05.), a CNE convidou organizações e partidos políticos para uma análise do processo em curso ao nível da província da Zambézia.

Listano Evaristo, delegado do MDM em Quelimane.

Segundo Listano Evaristo do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), "o processo de recenseamento na cidade de Quelimane, está a ser uma dor de cabeça para os partidos políticos. É verdade que o processo está mais simples na cidade de Quelimane, mas acrescentaria que o mesmo não diria para os distritos. Para uma pessoa recensear-se é preciso que seja membro da FRELIMO. Isso não é correto", destacou.

Por seu turno, Eliseu Bento, da FRELIMO, nega a acusação do membro do MDM e diz que "isso não constitui verdade porque se é o partido do dia que esta a recensear significa que mobilizou os seus membros e todos estão lá presentes… Não é possível ser só o partido no poder que vai recensear enquanto os outros cidadãos estão lá. Não sei qual é o tipo de organização que só e só os membros o partido no poder são recenseados e os outros não", concluiu.