Moçambique: Quem quer aprender a tocar mbira?

Tempos difíceis para a timbila de Moçambique

Origem e reconhecimento

A timbila surgiu no século X, de acordo com historiadores. No século XVI, os portugueses começaram a escrever sobre este instrumento musical criado pelo povo Chopi, que reside no distrito de Zavala, em Inhambane. Em 2005, a UNESCO reconheceu a timbila como obra-prima do património oral intangível da humanidade e apelou a uma maior preservação do instrumento.