Moçambique: Maputo e sete províncias terão "apagão" no domingo

Em nota de imprensa, a Eletricidade de Moçambique (EDM) informa que o "apagão" vai afetar a cidade de Maputo e distritos das províncias de Manica, Sofala, Tete e Zambézia, centro, e Nampula, Niassa e Cabo Delgado, na região norte.

"Para efeitos de precaução, todas as instalações elétricas deverão ser consideradas como estando permanentemente em tensão", lê-se no comunicado.

As províncias do centro e norte de Moçambique acolhem mais de 60% da população moçambicana. Segundo informações do jornal moçambicano O País, citando o Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água, devido à falta de energia, a cidade de Nampula, no norte, também deve ter o abastecimento de água potável prejudicado.

Ainda de acordo com informações divulgadas pelo O País, o "apagão" deve acontecer entre o período da manhã até quase ao final da tarde em todas as províncias. O corte no fornecimento de energia elétrica visa dar lugar ao Plano Anual de Manutenção Preventiva da EDM e da Hidroelétrica de Cahora Bassa (HCB).

A EDM é a empresa estatal moçambicana que faz a distribuição da energia elétrica da rede pública e a HCB está encarregada da produção na barragem de Cahora Bassa.