Moçambique: Congregação religiosa elucida sobre grau de violência em Cabo Delgado

As Irmãs de São José, congregação religiosa presente em Mocímboa da Praia, relatam que "a situação na região está a deteriorar-se e as populações estão a abandonar as suas aldeias" no contexto dos ataques armados.

Aldeia de Mucojo, Cabo Delgado, incendiada por homens armados em meados de 2018

As Irmãs de São José, congregação religiosa presente em Macímboa da Praia, lembram que o norte de Moçambique vive, há dois anos, "num clima de medo e de insegurança", face aos ataques de homens armados não devidamente identificados contra as populações. Segundo Katia Rejane Saci, uma freira da congregação que acompanhou em outubro a conselheira geral das Irmãs de São José, Maraelena Aceti, numa visita a Mocímboa da Praia, "poderes ocultos" querem "impor os seus próprios interesses, matando pessoas, incendiando aldeias e semeando destruição por toda [a] parte". "Pelo caminho até Mocímboa da Praia, [os] nossos olhos viram as marcas da destruição do ciclone Kenneth e dos ataques por grupos armados", relatou a irmã Katia Saci, citada numa nota da Fundação AIS (Ajuda à Igreja que Sofre). Rastro de destruição Para a fundação, o testemunho da religiosa, publicado na página da Internet da congregação, "elucida o grau de violência, destruição e medo que atingiu esta zona de Moçambique desde 2017, quando tiveram início os ataques armados que já provocaram cerca de 300 mortos, milhares de deslocados e um rasto impressionante de destruição com aldeias praticamente reduzidas a escombros". Mocímboa da Praia é um dos alvos preferenciais dos homens armados No dia 16 de novembro, "registou-se mais um desses ataques, desta vez em Miangalewa, no distrito de Muidumbe, na província de Cabo Delgado. O balanço é, uma vez mais, trágico: três mortos, casas queimadas, destruição de alfaias agrícolas", refere a Fundação AIS. População abandona as suas casas Para esta instituição, a situação levou já a um alerta do bispo de Pemba, Fernando Luís Lisboa. O prelado, citado na mesma nota, avisa que "o inimigo não tem rosto" e, apesar da presença das forças de segurança, "os ataques continuam de forma violenta". A Fundação AIS adianta que, apesar de o bispo não identificar os atacantes, "há uma crescente convicção de que a região norte de Moçambique estará na mira de grupos 'jihadistas'". A instituição, em setembro, dava conta de que o autoproclamado Estado Islâmico tinha reivindicado pela primeira vez um ataque ao que classificou como sendo "uma vila cristã". "As localidades de Mbau, Quitejaro e Cobre foram, entretanto, alvo de ataques reivindicados também pelos 'jihadistas'", salienta a fundação. Cabo Delgado: Datas marcantes dos ataques armados Outubro de 2017 Os primeiros ataques de grupos armados desconhecidos na província de Cabo Delgado aconteceram no dia 5 de outubro de 2017 e tiveram como alvo três postos da polícia na vila de Mocímboa da Praia. Cinco pessoas morreram. Cerca de um mês depois, a 17 de novembro, as autoridades dão ordem de encerramento a algumas mesquitas por se suspeitar terem sido frequentadas por membros do grupo armado.

Cabo Delgado: Datas marcantes dos ataques armados Dezembro de 2017 Surgem novos relatos de ataques nas aldeias de Mitumbate e Makulo, em Mocímboa da Praia. Na primeira semana de dezembro de 2017, terão sido assassinadas duas pessoas. Vários suspeitos foram identificados, tendo os moradores dado conta que os atacantes deram sinais de afiliação muçulmana. Por sua vez, a polícia desmentiu o envolvimento do grupo terrorista Al-Shabaab nestes ataques.

Cabo Delgado: Datas marcantes dos ataques armados Janeiro a maio de 2018 Apesar de ter começado calmo, 2018 revelar-se-ia um ano de terror na província de Cabo Delgado com os ataques a alastrarem-se a mais distritos. Dada a gravidade da situação, a Assembleia da República aprovou, a 2 de maio, a Lei de Combate ao Terrorismo. Mas, no final do mês, dia 27, novos ataques foram realizados junto a Olumbi, distrito de Palma. Dez pessoas morreram, algumas decapitadas.

Cabo Delgado: Datas marcantes dos ataques armados 2 de junho de 2018 Dias mais tarde, a televisão STV dava conta que as forças de segurança moçambicanas haviam abatido, nas matas de Cabo Delgado, oito suspeitos de participação nos ataques. Foram ainda apreendidas catanas e uma metralhadora AK-47, além de comida e um passaporte tanzaniano. Por esta altura, já milhares de pessoas haviam abandonado as suas casas, temendo a repetição dos episódios de terror.

Cabo Delgado: Datas marcantes dos ataques armados 4 de junho de 2018 Ainda se "festejava" os avanços na investigação das autoridades, e consequente abate dos suspeitos quando, a 4 e 7 de junho, se registaram novos incêndios nas aldeias de Naunde e Namaluco. Sete pessoas morreram e quatro ficaram feridas. Foram ainda destruídas 164 casas e quatro viaturas. O mesmo cenário voltou a repetir-se a 22 de junho: um novo ataque na aldeia de Maganja matou cinco pessoas.

Cabo Delgado: Datas marcantes dos ataques armados 29 de junho de 2018 Fortemente criticado por não se ter ainda pronunciado acerca dos ataques, o Presidente moçambicano Filipe Nyusi resolve fazê-lo, em Palma, perante um mar de gente. Oito meses e 33 mortos [25 vítimas dos ataques e oito supostos atacantes] depois... Em Cabo Delgado, Nyusi prometeu proteção aos cidadãos e convidou os atacantes a dialogar consigo, de forma a resolver as suas "insatisfações".

Cabo Delgado: Datas marcantes dos ataques armados Agosto de 2018 Depois de, em julho, um novo ataque à aldeia de Macanca - Nhica do Rovuma, em Palma, ter feito mais quatro mortos, Filipe Nyusi desafiou, a 16 de agosto, os oficiais promovidos no exército, por indicação da RENAMO, a usarem a sua experiência no combate contra estes grupos armados que, mais tarde, a 24 do mesmo mês, tirariam a vida a mais duas pessoas, na aldeia de Cobre, distrito de Macomia.

Cabo Delgado: Datas marcantes dos ataques armados Setembro de 2018 Setembro de 2018 voltava a ser um mês negro no norte de Moçambique. Ataques nas aldeias de Mocímboa da Praia, Ntoni e Ilala, em Macomia, deixaram pelo menos 15 mortos e dezenas de casas destruídas. No final do mês, o ministro da Defesa, Atanásio Mtumuke, afirmou que os homens armados responsáveis pelos ataques seriam "jovens expulsos de casa pelos pais".

Cabo Delgado: Datas marcantes dos ataques armados Outubro de 2018 Um ano após o início dos ataques em Cabo Delgado, a polícia informou que os mais de 40 ataques ocorridos, haviam feito 90 mortos, 67 feridos e destruído milhares de casas. Foi também por esta altura que Filipe Nyusi anunciou a detenção de um cidadão estrangeiro suspeito de recrutar jovens para atacar as aldeias. No final do mês, começaram a ser julgados 180 suspeitos de envolvimento nos ataques.

Cabo Delgado: Datas marcantes dos ataques armados Novembro de 2018 Novos relatos de mortes macabras surgem na imprensa. Seis pessoas foram encontradas mortas com sinais de agressão com catana na aldeia de Pundanhar, em Palma. Dias depois, o cenário repetiu-se nas aldeias de Chicuaia Velha, Lukwamba e Litingina, distrito de Nangade. Balanço: 11 mortos. Em Pemba, o embaixador da União Europeia oferecia ajuda ao país.

Cabo Delgado: Datas marcantes dos ataques armados 6 de dezembro de 2018 A população do distrito de Nangade terá feito justiça pelas próprias mãos e morto três homens envolvidos nos ataques. Na altura, à DW, David Machimbuko, administrador do distrito de Palma, deu conta que "depois de um ataque, a população insurgiu-se e acabou por atingir alguns deles". Entretanto, o Ministério Público juntou mais nomes à lista dos arguidos neste caso. Entre eles está Andre Hanekom.

Cabo Delgado: Datas marcantes dos ataques armados 16 de dezembro de 2018 A 16 de dezembro, e após mais um ataque armado no distrito de Palma, que matou seis pessoas, entre as quais uma criança, Moçambique e Tanzânia anunciaram uma união de esforços no combate aos crimes transfronteiriços. 2018 chegava assim ao fim sem uma solução à vista para os ataques que já haviam feito, pelo menos, 115 mortos. O julgamento dos já acusados de envolvimento nos ataques continua.

Cabo Delgado: Datas marcantes dos ataques armados Janeiro de 2019 O novo ano não começou da melhor forma. Sete pessoas morreram quando um grupo armado intercetou uma carrinha de caixa aberta que transportava passageiros entre Palma e Mpundanhar. Na semana seguinte, outras sete pessoas foram assassinadas a tiro no Posto Administrativo de Ulumbi. Um comerciante foi ainda decapitado em Maganja, distrito de Palma, no passado dia 20. Autoria: Raquel Loureiro, Agência Lusa



