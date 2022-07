Moçambique: "Chapeiros" paralisam transporte de passageiros na Beira

Custo de vida aumenta em Inhambane

"Estamos cansados"

Os moçambicanos e, em particular, os residentes da província de Inhambane, estão ansiosos para ver o fim da crise financeira que o país atravessa, também relacionada com a desvalorização do metical, a moeda local. Manuel Santos, um vendedor de chinelos femininos nas ruas da cidade de Maxixe, conta-nos que está cansado de passar horas a trabalhar debaixo do sol, exposto a vários perigos.