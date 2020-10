Moçambique: Cadeia provincial de Inhambane sobrelotada e sem condições

Mapudjé: A cadeia que produz alimentos no norte de Moçambique

"Experiência será replicada"

De visita ao centro aberto de Mapudjé, o diretor do FDA, Eusébio Tumuitikile, ficou satisfeito com os resultados da mecanização do processo de produção agrícola naquela unidade, que visa acabar com o défice alimentar no país. Por isso, Tumutikile disse que a experiência da autossuficiência alimentar da cadeia aberta de Mapudje será replicada noutros centros prisionais do país.

Autoria: Manuel David (Lichinga)