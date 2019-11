++ Minuto a Minuto: Eleições na Guiné-Bissau ++

Todas as atualizações na hora de Bissau

11:12 O candidato Umaro Sissoco Embaló, suportado pelo MADEM-G15, líder da oposição, acaba de votar em Gabú, no leste da Guiné-Bissau. O general na reserva concorre à sua primeira eleição presidencial no país. Sissoco foi primeiro-ministro da Guiné-Bissau em 2016.

10:33 A ministra guineense da Função Pública, Fatumata Djau Baldé, visitou esta manhã as equipas da Célula de Monitorização Eleitoral da Sociedade Civil e deu conta de algumas queixas de falta de material, bem como atrasos na abertura das mesas de voto.

09:15 Milhares de pessoas já exerceram o seu direito de voto nas primeiras duas horas de votação.

Assistir ao vídeo 00:52 Compartilhar Já se vota na Guiné-Bissau Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3Tchy Já se vota na Guiné-Bissau

08:50 O sociólogo Miguel de Barros informa ainda que mais 3700 assembleias de voto abriram a tempo e sem incidentes relevantes. O investigador fala ainda num alto grau de participação e civismo dos que se dirigiram à mesa de voto.

07:50 No Twitter já começam a surgir algumas fotos da corrida às urnas. O sociólogo e investigador Miguel de Barros refere que há 422 monitores da sociedade civil a acompanhar o pleito a nível nacional.

07:30 Fonte da Comissão Nacional de Eleições (CNE) adiantou à agência de notícias Lusa que deverá fazer um primeiro balanço da votação a meio da manhã, cerca das 10h00.

07:22 O gabinete da Organização das Nações Unidas (ONU) na Guiné-Bissau explicou na sua página do Facebook como se conseguiu distribuir o material de votação, incluindo os boletins de voto, pelas localidades mais remotas do país.

07:15 O correspondente em Bissau, Iancuba Dansó, informa que os primeiros minutos do início da votação decorrem com aparente tranquilidade na capital guineense. O povo guineense vai poder votar ao longo de 10 horas. As urnas encerram às 17h00.

07:05 Cinco coisas a saber sobre as eleições deste domingo (24.11):

- A campanha eleitoral foi marcada pelo facto de o Presidente da República, José Mário Vaz, nomear um novo Governo, uma medida recusada pela comunidade internacional, que exigiu ao Chefe de Estado que se limitasse aos seus poderes de gestão sem interferir na ação governativa;

- Concorrem a estas eleições 12 candidatos, entre os quais José Mário Vaz (Independente), Domingos Simões Pereira (PAIGC), Umaro Sissoco Embaló (Madem G15), Nuno Nabian (APU-PDGB e PRS) e Carlos Gomes Júnior (Independente);

- Na reta final da campanha, vários candidatos anunciaram um acordo contra Domingos Simões Pereira (PAIGC). Esse acordo prevê o apoio ao candidato que passe a uma eventual segunda volta, prevista para 29 de dezembro, contra Domingos Simões Pereira;

Domingos Simões Pereira, candidato presidencial apoiado pela PAIGC

- O processo eleitoral conta com a observação de 23 representantes da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), 54 da União Africana (UA), 60 da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental (CEDEAO) e 47 dos Estados Unidos da América;

- Durante o dia, 6.500 elementos das forças de segurança e defesa vão garantir a segurança da votação em todo o país.

07:00 As urnas já abriram na Guiné-Bissau. Mais de 760 mil eleitores são chamados a votar nas eleições presidenciais na Guiné-Bissau para escolher, entre 12 candidatos, quem irá suceder a José Mário Vaz, que se recandidata ao cargo. A Comissão Nacional de Eleições (CNE) da Guiné-Bissau garantiu na sexta-feira (22.11) que estão reunidas as condições para que a votação para as presidenciais decorra com tranquilidade e "sem sobressaltos".