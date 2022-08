++ Minuto a Minuto: Eleições em Angola ++

Todas as atualizações na hora de Luanda.

08:40 O embaixador de Angola em Portugal foi o primeiro cidadão a votar nas eleições legislativas e presidenciais desta quarta-feira. Carlos Alberto Fonseca seguiu as indicações dos delegados de mesa e, depois de preencher o respetivo boletim, depositou o seu voto na urna fixa no Consulado Geral de Angola, exercendo assim o seu dever cívico como cidadão.

Antes da sua deslocação ao Porto, no norte de Portugal, Carlos Alberto Fonseca disse aos jornalistas que é histórica a participação dos angolanos a viverem no estrangeiro neste ato eleitoral e que acredita que o processo irá decorrer ao longo do dia com ordem e civismo. O diplomata qualificou de emocionante e gratificante o facto de ser o primeiro a votar na diáspora.

08:38 O candidato do MPLA, João Lourenço, votou há instantes na assembleia de voto da Universidade Lusíada, em Luanda.

08:18 João Lourenço acaba de chegar à assembleia onde vai exercer o seu direito de voto.

08:05 A embaixadora de Angola na Alemanha, Balbina Malheiros da Silva, foi uma das primeiras a votar na embaixada em Berlim, única assembleia de voto na Alemanha. A votação teve início às 8h da manhã e deve encerrar às 18h locais. O movimento de eleitores é constante, mas não há filas.

07:54 Segundo fontes contactadas pela Lusa, registaram-se alguns casos isolados de atraso na abertura de assembleias de voto.

Eleitora exerce o seu direito de voto na Universidade Lusíada, na baixa de Luanda

07:50 As campanhas eleitorais do MPLA e UNITA intensificaram-se nos últimos dias e ambos os partidos reclamam ser os mais bem posicionados para garantir as preferências dos eleitores.

Do lado do Movimento Popular de Libertação de Angola, o candidato João Lourenço apostou em mostrar trabalho feito, prometendo acabar no próximo mandato o que deixou por fazer nos cinco anos em que esteve na Presidência do país, apontando culpas à pandemia de covid-19.

Já Adalberto da Costa Júnior, da União Nacional para a Independência Total de Angola, focou-se no "cansaço" e erros do MPLA, que não conseguiu tirar ainda os angolanos da pobreza e centrou as promessas nas eleições autárquicas - que João Lourenço tinha prometido concretizar e falhou - e numa revisão constitucional que retire os excessos de poder ao Presidente.

07:45 Na província de Benguela estão instaladas mais de 980 assembleias de voto. Esta manhã, na assembleia nº 9658, minutos antes da abertura das urnas, o ambiente era de tranquilidade, como nos conta o nosso correspondente Daniel Vasconcelos.

Benguela prepara-se para votar nas eleições gerais

07:40 Para as eleições de hoje, a Comissão Nacional Eleitoral criou 13.238 assembleias de voto, constituídas por 26.443 mesas, no território nacional, e 26 assembleias de voto com 45 mesas de voto no estrangeiro, para as quais foram recrutados 105.952 membros.

Do total de 14.399 milhões de eleitores, que poderão votar entre as 07:00 e as 17:00, 22.560 são da diáspora, distribuídos por 25 cidades de 12 países de África, Europa e América.

07:35 À semelhança de João Lourenço, também o candidato da UNITA irá votar por volta das 08h00, anunciou o partido.

Adalberto Costa Júnior exerce o seu direito de voto na Escola Estrela da Manhã, Assembleia 805.

07:18 Na sua página do Facebook, a organização não governamental Friends of Angola relata filas de espera em algumas assembleias de voto.

07:17 Sete partidos e uma coligação concorrem às eleições desta quarta-feira, mas é João Lourenço, candidato do MPLA, e Adalberto Costa Júnior, candidato da UNITA, que estão mais bem lançados na corrida presidencial. Recordamos o perfil de cada um dos candidatos favoritos às eleições angolanas:

- João Lourenço promete uma Angola "melhor do que a que encontrou"

- Adalberto Costa Júnior: o "caçula" de oito irmãos que foi ator e sonhou ser piloto promete governar com "angolanos competentes"

07:03 No Namibe, vão estar abertas 314 assembleias de voto.

Eleições em Angola: Filas para votar já se formam no Namibe

E é lá, numa das assembleias instaladas na cidade de Moçâmedes, que está o correspondente da DW África, Adilson Abel.

07:00 Acabam de abrir as urnas em Angola.

Na votação, que agora arranca, cabe aos eleitores decidir se "a força do povo" continua do lado do MPLA, mantendo no poder o partido que governa o país desde a independência, ou se dizem "sim" ao apelo de mudança da oposição liderada pela UNITA.

06:52 Aos 79 anos, Adélia Namalange exerce hoje o seu direito de voto pela quinta vez. A idosa chegou 5h00 à assembleia de voto número 9658, no município do Lobito, em Benguela. Adélia aguarda pela abertura das urnas marcada para as 07h00.

Aos 79 anos, Adélia Namalange exerce hoje o seu direito de voto pela quinta vez.

06:45 O nosso correspondente na capital angolana, António Cascais, dá-nos conta do ambiente que se vive nesta manhã de eleições na Universidade Lusíada, onde o candidato do MPLA, João Lourenço, deverá votar por volta das 08h00.

Ambiente tranquilo nas primeiras horas da manhã em Luanda

06:40 No Bengo, a UNITA chamou a imprensa, esta manhã, para denunciar supostas irregularidades na votação. De acordo com o galo negro, a Comissão Eleitoral no Bengo está a proibir que os delegados de lista suplentes exerçam o direito de voto nas assembleias para as quais estão destacados, contrariando, desta feita, uma circular da Comissão Nacional de Eleições.

Também no Bengo, os delegados de listas do P-NJango criticam o seu partido por não disponibilizar dinheiro para despesas de alimentação e transporte. O responsável partidário diz não ter dinheiro para custear a deslocação dos seus fiscais e avança que só vai ter subsídio quem apresentar ata da assembleia de voto.

06:36 Luanda acordou, esta quarta-feira, com temperaturas amenas, cerca de 20 graus.

06:19 As mesas de votos só abrem às 07h00, mas as filas já se começam a formar. A DW falou com Adão da Silva, de 18 anos, que será o primeiro a votar na sua assembleia de voto, na Universidade Lusíada, na baixa de Luanda.

Adão da Silva será o primeiro a votar na sua assembleia

06:11 Leia aqui tudo o que precisa de saber sobre as eleições de hoje em Angola.

06:00 Mais de 14 milhões de eleitores angolanos são chamados a votar, esta quarta-feira (24.08), naquelas que são já tidas, segundo analistas, como as eleições mais disputadas de sempre no país.



Na corrida eleitoral, além dos tradicionais rivais MPLA e UNITA, concorrem mais seis formações políticas: a Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA), o Partido de Renovação Social (PRS) e a Aliança Patriótica Nacional (APN), Partido Nacionalista para a Justiça (P-NJANGO), Partido Humanista de Angola e a coligação Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral (CASA-CE).