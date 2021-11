Ativistas de Angola 15+2

2 de Novembro de 2021 - Noite

Angola: Acredita-se que as mudanças na UNITA poderão influenciar na escolha do novo líder do partido no congresso de dezembro. Moçambique: No caso das dívidas ocultas, o declarante Henriques Gamito afirma que "nunca desconfiou que um dia este problema chegasse ao tribunal". Na luta contra a Covid-19, em Moçambique, para o Governo parece valer o lema "faz o que eu digo e não o que eu faço".