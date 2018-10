++ Minuto a Minuto: Continua a contagem de votos em Moçambique ++

Todas as atualizações na hora de Maputo

- Processamento dos votos continua. Resultados deverão continuar a ser divulgados hoje pelos órgãos eleitorais distritais.

- Em Montepuez, Cabo Delgado, houve confrontos entre polícia e apoiantes da RENAMO que reclamam vitória na autarquia. A Polícia interveio na sexta-feira em outros dois municípios (Mocímboa da Praia e Cidade de Chimoio) para acalmar os ânimos durante o processo de divulgação de resultados preliminares.

- STAE anunciou vitória da FRELIMO em 33 autarquias, da RENAMO em seis e do MDM num município (Beira).

- FRELIMO venceu na Matola por apenas um ponto percentual. O partido no poder obteve 48,05% dos votos na cidade que é um dos seus bastiões. A RENAMO chegou aos 47,28%.

- ONG "Sala da Paz", que está a monitorizar o processo, considera que a RENAMO está em condições de ganhar 10 ou mais municípios.

10:40 Na cidade da Matola, a FRELIMO venceu a RENAMO por uma diferença de 2.197 votos. O partido no poder obteve 137.875 votos (48,05%) e o principal partido da oposição conseguiu 135.678 (47,28%). Houve mais de 8.000 votos considerados nulos. Veja o edital partilhado no Twitter:

10:26 O porta-voz da RENAMO em Quelimane, Latifo Charinfo, disse esta manhã em conferência de imprensa que a vitória do seu partido e do cabeça de lista, Manuel de Araújo, se deveu à grande afluênfia às urnas, sobretudo dos funcionários públicos, nos distritos de Inhassunge, Mocuba, Derre e Macuse.

Latifo Charinfo, porta-voz da RENAMO em Quelimane

Segundo Latifo Charinfo, a vitória de Manuel de Araújo é dedicada ao falecido líder do partido, Afonso Dhlakama. Nesta autarquia, a RENAMO (55,5%) ganhou à FRELIMO (33,9%) por uma diferença de 17 mil votos.

Ainda de acordo com o porta-voz da RENAMO, oito membros do partido foram detidos em Quelimane, incluindo uma mulher grávida. Dos detidos, sete foram libertados na sexta-feira (12.10). O homem que permanece sob custódia policial, alegadamente por rasgar a farda de um membro da autoridade, terá de pagar uma caução para ser libertado.

09:58 Na cidade da Matola, o STAE anunciou a vitória da FRELIMO por menos de um ponto percentual de vantagem: o partido no poder ganhou com 48,05% dos votos, enquanto a RENAMO reuniu 47,28%. A comunicação foi feita esta manhã por aquele órgão eleitoral no Auditório Municipal Carlos Tembe. Entretanto, no Twitter, já há comentários à vitória por curta margem da FRELIMO. A cidade da Matola é conhecida por ser um dos bastiões da força no poder.

Na sexta-feira (12.10), a RENAMO proclamou-se vencedora das autárquicas neste município. Clementina Bomba, delegada política da daquele partido da oposição, afirmou em conferência de imprensa que a demora na divulgação dos resultados oficiais demonstrava uma clara tentativa de fraude eleitoral para beneficiar a FRELIMO.

09:26 A Comissão Distrital de Eleições de Nampula convocou uma conferência de imprensa ontem, sexta-feira (12.10), para anunciar os resultados preliminares na cidade de Nampula, norte do país. Martinho Marcelino, presidente da Comissão Distrital de Eleições de Nampula, confirmou a vitória da RENAMO na cidade. Durante o anúncio dos resultados "gaguejou" e falhou várias vezes na divulgação dos dados. Segundo a página oficial do STAE, a RENAMO venceu em Nampula com 59,42% dos votos. Em segundo lugar ficou a FRELIMO (32,20%) e em terceiro surge o MDM (6,23%).

08:27 Continuam a chover reclamações contra a demora na contagem de votos. Comissão Nacional de Eleições (CNE) e Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE) estão no centro das críticas.

06:30 Bom dia. Continuamos a acompanhar a atualização da contagem de votos e outros factos relacionados com o processo eleitoral.

