Maputo: O último adeus ao rapper Azagaia

Centenas de pessoas acompanham na manhã desta terça-feira (14.03) as cerimónias fúnebres do rapper Azagaia, em Maputo. Após uma série de homenagens, um cortejo seguiu em direção ao cemitério para o enterro.

Fãs e admiradores do músico fizeram fila desde cedo para entrar no Conselho Municipal da capital moçambicana. Também estiveram presentes autoridades.

As cerimónias contaram com homenagens de vários membros da sociedade civil, músicos, atores políticos, além dos familiares.

No Twitter, o jornal moçambicano O País partilhou o momento em que as filhas de Azagaia prestavam as suas homenagens ao pai.

Salão do Conselho Municipal de Maputo lotado para o funeral de Azagaia Foto: Madalena Sampaio/DW

A ativista social moçambicana Fátima Mimbire, em declarações à DW no velório, disse que a morte de Azagaia representa "uma perda extraordinária".

"[Azagaia] ajudou muitos jovens a pensar e ensinou-nos a refletir como país de forma bastante criativa usando a arte", afirmou Mimbire, acrescentando que o músico mostrou que o rap é uma forma de inclusão social.

As filas começaram a formar-se desde cedo no edifício do Conselho Municipal de Maputo para o funeral de Azagaia Foto: Madalena Sampaio/DW

O deputado da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO), Venâncio Mondlane, também esteve presente nas cerimónias fúnebres desta manhã e falou à DW.

Para Mondlande, o rapper Azagaia entrou para a história de Moçambique. "Não restam dúvidas de que ele seja uma figura incontável da história musical contemporânea de Moçambique, mas o Azagaia conseguiu transpor os limites da história musical para a história geral do país", enfatizou o deputado da RENAMO.

Muitos fãs e admiradores do rapper esperam para dar o último adeus ao músico Foto: Madalena Sampaio/DW

Nas redes sociais, multiplicam-se registos das cerimónias fúnebres desta manhã. Num dos vídeos publicados no Twitter, os fãs cantam "O povo no poder", uma das músicas mais emblemáticas do rapper, entre outras canções marcantes:

Um dos vídeos que circula no Twitter mostra o momento em que a multidão questiona a ausência do Presidente da República, Filipe Nyusi, no velório.

De acordo com o programa oficial das cerimónias fúnebres do músico Edson da Luz, a ministra da Cultura de Moçambique, Eldevina Materula, representará o Governo no funeral.

O rapper morreu, aos 38 anos, na quinta-feira passada (09.03), em casa, na cidade da Matola.

