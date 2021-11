Edson da Luz também conhecido como Azagaia, é um cantor moçambicano de Hip-Hop, nascido a 6 de Maio de 1984 em Namaacha, Moçambique. É conhecido pela sua música de intervenção social.

Iniciou a sua carreira musical no grupo de hip-hop Dinastia Bantu, com o qual gravaram o álbum Siavuma. Mais tarde, entrou para Cotonete Records e lançou o seu primeiro álbum a solo, Babalaze. Ficou famoso com a música "As mentiras da Verdade". Ela foi motivo de debate em vários círculos sociais e rapidamente colocou Azagaia no centro das atenções.