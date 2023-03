Morte de Azagaia: "Foi-se um homem, mas ficou o seu legado"

As letras das músicas de Azagaia eram incisivas, mas não injuriavam ninguém, lembram vários agentes culturais, ouvidos pela DW África, após a morte do músico moçambicano, na quinta-feira (09.03).

"Foi-se um homem, mas ficou o seu legado", afirma o jornalista cultural Ouri Pota, afirmando que Azagaia inspirou várias gerações.

"Muitos jovens identificam-se com ele na busca de soluções para os problemas no país. O seu trabalho é digno de uma pesquisa para perceber na íntegra o seu pensamento."

Azagaia "inquietou muitas pessoas"

O jornalista cultural Frederico Jamisse diz que as letras das músicas do rapper Azagaia faziam um retrato do quotidiano do povo moçambicano, sob o ponto de vista político ou social.

"Abarcava a questão da educação, que era pertinente, falando da postura dos filhos dos dirigentes", afirma Jamisse. "Eram letras de aconselhamento", recorda Frederico Jamisse que trabalhou várias vezes com o rapper.

O jornalista destaca ainda a posição de Azagaia na defesa dos direitos humanos: "Teve dissabores, inquietou algumas pessoas que se viram atingidas pelas mensagens que ele transmitia, as mensagens de mudança, e isso custou-lhe alguns dias de detenção."

Azagaia era uma voz crítica, mas "sem injúrias, nem insultos", lembram agentes culturais Foto: Imago/photothek/T. Trutschel

"A verdade era a sua ferramenta-chave"

O jornalista Ouri Pota entende que a ferramenta-chave nas músicas de Azagaia era a verdade. Nisso, Azagaia ter-se-ia inspirado no falecido jornalista Carlos Cardoso.

"Lembro uma vez ter entrevistado o Azagaia sobre a homenagem a Carlos Cardoso, e ele dizia que se inspirava em figuras como Carlos Cardoso, que para ele era um defensor da verdade. Inspirava-se nele, na filosofia de Carlos Cardoso."

O artista plástico Anésio Manhiça considera que Azagaia ajudou a fortificar a posição dos cidadãos na sua procura por justiça social: "Ele fazia com que essa procura se refletisse nas suas músicas, mas também dava força e coragem a muitos jovens, para poderem realmente se expressarem, sem terem medo do autoritarismo que de alguma forma se viveu."

O jornalista Carlos Cardoso foi uma das personalidades que inspirou Azagaia Foto: Matias Leonel/DW

"Azagaia é uma fonte que inspira os jovens para a ação, para tomar o poder de verdade", afirma o artista Anésio Manhiça, que lembra o lema do falecido rapper: "Continuar inquieto com o rumo que o país vai seguindo, continuar a exigir que o Governo preste contas, continuar a participar politicamente, criticando, sugerindo pontos para o desenvolvimento do país."

Redes sociais: "Somos todos Azagaia"

Edson da Luz, nome de batismo de Azagaia, está a ser homenageado desde a sua morte nas redes sociais.

"Nos grupos que pude visitar, trocaram as suas fotos de perfil e puseram a foto de Azagaia", refere o jornalista Frederico Jamisse. "Muitos começaram a postar trechos de letras de Azagaia, as suas fotografias, foram rebuscar canções dele muito antigas, mas que ainda são contemporâneas."