Hip-Hop um discurso rítmico com rimas e poesias, que surgiu no final do século XX entre as comunidades negras dos EUA. O hip-hop é um estilo musical importante em Moçambique e os artistas usam-no para crítica social.

Em Moçambique, o movimento de rap e hip-hop está presente mas não é tão forte como em Angola, por exemplo. Um dos artistas do género mais conhecidos no país, é o rapper Edson da Luz também conhecido como Azagaia. Foram as suas músicas de intervenção que o popularizaram.