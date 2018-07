Depois de renunciar ao Movimento Democrático de Moçambique (MDM), o edil de Quelimane apresentou-se na manhã desta sexta-feira (20.07) na delegação provincial da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO).

No regresso ao partido onde começou, Manuel de Araújo referiu que o bom filho a casa torna e prometeu honrar o legado do antigo líder da RENAMO, Afonso Dhlakama, que faleceu em maio.

"Viemos aqui hoje para continuarmos com a luta do pai da democracia, o pai Dhlakama, que morreu sonhando com este dia. Lá onde está, está feliz, porque finalmente os seus filhos estão unidos, e juramos aqui que jamais entregaremos Quelimane", disse Araújo.

Manuel de Araújo será cabeça de lista da RENAMO

Cabeça de lista da RENAMO

Manuel de Araújo será o cabeça de lista da RENAMO no município de Quelimane, nas autárquicas agendadas para 10 de outubro.

"Analisámos os candidatos, o nosso filho está aqui e o povo pediu - e nós preferimos que o povo decida. Por isso é que ele está connosco, neste momento, nesta sala", anunciou o delegado da RENAMO em Quelimane, Latifo Charifo.

Esta sexta-feira, depois de ser apresentado na delegação da RENAMO, Araújo percorreu as avenidas da cidade de Quelimane com a bandeira do partido às costas, acompanhado por centenas de munícipes.

O atual edil de Quelimane garantiu à população que não tem medo das suas escolhas.

"Eu não tenho medo da morte, porque, se morrer, morrerei por causas justas e pelo bem-estar do meu país, morrerei pelos meus irmãos, porque estamos cansados de sofrer", afirmou.

Saída do MDM

Manuel de Araújo enviou esta semana uma carta de renúncia ao delegado do MDM em Quelimane, Listano Evaristo, afirmando que não iria concorrer como cabeça de lista do partido devido a "posicionamentos incoerentes" de alguns quadros e "acontecimentos ocorridos nas últimas sessões da Assembleia Municipal".

Com a saída de Araújo, o MDM está agora a reformular a sua estratégia para as autárquicas. Listano Evaristo, o delegado do partido em Quelimane, disse que o MDM se pronunciará no sábado sobre o que vai fazer agora.

A renúncia de Manuel de Araújo do MDM segue-se a uma outra saída de peso do partido, de Venâncio Mondlane. O ex-deputado do MDM recusou ser cabeça de lista em Maputo e foi apresentado esta semana como novo membro do maior partido da oposição em Moçambique.