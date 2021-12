Mali sozinho no combate aos extremistas após retirada da França

Os soldados franceses marcaram presença no norte do Mali durante a última década, depois de terem ajudado a manter os extremistas afastados do poder numa intervenção militar, em 2013.

"A retirada francesa é em grande parte uma manifestação de sentimentos anti-franceses generalizados entre a população local. A presença das tropas deste país, em vez de ajudar, acabou por agravar a situação", disse à DW a partir de Acra, no Gana, o perito em contraterrorismo Mutaru Mumuni Muqthar.

Nem mesmo estas tropas estrangeiras foram capazes de dissuadir os jihadistas de continuarem os seus ataques no Sahel, uma região que se estende entre o Mali, o Níger e o Burkina Faso.

Nove anos de presença francesa

Segundo o analista, ao longo destes últimos nove anos, a presença francesa no Mali piorou a situação de segurança no país, deixando-o agora num estado precário, por isso "a população local maliana não está satisfeita com a presença francesa", diz Mutaru Mumuni Muqthar.

Também cidadãos malianos ouvidos pela DW expressaram este sentimento. "Não sei porque as tropas francesas estão lá. Diz-se que é uma questão de segurança. Mas porquê tanto tempo?"

Mali vive transição política após o golpe militar de 2020

O Presidente francês Emmanuel Macron anunciou em julho que, até 2022, a França tencionava encerrar todas as suas bases militares no Mali.

Mas existem receios acerca da capacidade dos militares malianos de levar a cabo a missão e afastar os extremistas, que se reagruparam e expandiram o seu alcance ainda mais para sul, desde que foram expulsos na ofensiva de 2013.

Mesmo assim, há quem veja a saída das tropas francesas como uma oportunidade. "Eu acredito que é uma chance para os militares malianos mostrarem a sua força", explica outro cidadão..

Mercenários russos destacados?

Porém, tanto Paris como Washington manifestaram preocupação com a possibilidade de mercenários russos serem destacados para o Mali para preencher o vazio deixado pelas saída das tropas francesas.

Na semana passada, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, disse que o Grupo russo Wagner receberia 10 milhões de dólares por mês para o potencial destacamento. Mas que não trariam paz ao Mali, "pois são forças conhecidas pelas suas atividades desestabilizadoras e violações dos direitos humanos."

É verdade, porém, que os problemas do Mali, que vive uma transição política após o golpe militar do ano passado, vão além da luta contra os extremistas.

A CEDEAO impôs sanções ao país africano e aos seus líderes militares, que afirmaram não poder cumprir o calendário de realização de eleições previstas para 27 de fevereiro de 2022. E o não cumprimento deste prazo poderá trazer mais sanções, com a CEDEAO a recusar-se a aceitar os atrasos do Governo de transição.