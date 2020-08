Mali: Missão da CEDEAO já está em Bamako

Uma delegação da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) chegou, este sábado (22.08), a Bamako, capital do Mali, com o objetivo de tentar "assegurar o regresso imediato da ordem constitucional". O golpe de Estado, levado a cabo na terça-feira (18.08), e que foi condenado pela comunidade internacional, foi celebrado por milhares de cidadãos nas ruas do país.

O golpe liderado pelos militares foi condenado pela Organização das Nações Unidas (ONU), União Africana, União Europeia (UE) e CEDEAO. Esta última tomou mesmo medidas contra o país, tendo encerrado as suas fronteiras terrestres e aéreas com o Mali. Também os Estados Unidos anunciaram, esta sexta-feira (21.08), a suspensão da formação e apoio das forças armadas no país.

"Vamos sair com algo que sejam bom"

A missão da CEDEAO é encabeçada por Goodluck Jonathan, antigo Presidente da Nigéria, que está acompanhado pelo presidente da Comissão da CEDEAO, Jean-Claude Kassi Bouro, e pelo ministro dos Negócios Estrangeiros do Níger, Kalla Ankourao.

"Aterrámos em Bamako, esta tarde, para continuar as conversações de modo a resolver a crise política no país. Continuaremos a envolver as partes interessadas do Mali até que a paz seja alcançada", escreveu.

Aos jornalistas, à chegada ao país, Goodluck Jonathan acrescentou ainda: "Vamos discutir com todos os interessados e penso que, no final do dia, vamos sair com algo que seja bom para o país, bom para a CEDEAO e bom para a comunidade internacional".

Da agenda da delegação da CEDEAO fazem parte encontros com os líderes do Comité Nacional para a Salvação do Povo (CNSP) e a visita ao presidente deposto Ibrahim Boubacar Keita e a alguns dos outros oficiais detidos.

Protestos de sexta-feira (22.08) na capital do Mali

Em declarações à Reuters, um diplomata que não quis identificar-se, afirmou que os Presidentes da Costa do Marfim e da Guiné estão entre aqueles que exigem uma resposta dura por parte da a organização regional.

Um outro diplomata ouvido pela mesma agência, garante que "o regresso de IBK está fora de questão. A única coisa que eles (a delegação) pode conseguir é a transição. De acordo com as regras da CEDEAO, ela deveria ser medidadora na transição" de poder no país.

Após três dias calmos na capital do Mali, depois da expulsão do Presidente Ibrahim Boubacar Keita do poder, a polícia recorreu, este sábado (22.08), diz a agência de notícias Reuters, ao uso de gás lacrimogéneo para dispersar um conflito entre um grupo de 50 manifestantes pró-Keita e residentes locais que lhes atiraram pedras.