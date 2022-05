Venham os alemães!

No percurso até à final, o Rangers eliminou duas grandes potências do futebol alemão. Nos 1/8 de final, eliminou o Borussia Dortmund, que tinha vindo da Liga dos Campeões e na 1/2 final bateu o pé ao RB Leipzig. Pelo meio, eliminou o Sporting Clube de Braga. Em casa, o Rangers aparenta ser imbatível. Mas a final será em campo neutro. No entanto, não há duas sem três...