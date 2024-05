Liga dos Campeões: Dortmund bate PSG e está na final

com agências

Mats Hummels marcou de cabeça o único golo do Borussia Dortmund, que surpreendeu Kylian Mbappe e o Paris Saint-Germain na segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões, vencendo por 1-0 e avançando por 2-0 para a final do próximo mês em Wembley.

Hummels marcou aos cinco minutos da segunda parte no Parque dos Príncipes e o PSG não conseguiu responder, com a equipa da casa a não ter sorte, uma vez que acertou na trave quatro vezes no total.

O Dortmund, quinto classificado da Bundesliga, não esperava chegar tão longe e será o azarão na final de 1 de junho, independentemente de defrontar o seu velho rival Bayern de Munique ou o Real Madrid, que se defrontam na quarta-feira.

Será a primeira final desde 2013, quando, curiosamente, o jogo também foi disputado em Wembley e a equipa do Dortmund de Jurgen Klopp perdeu para o Bayern.

Hummels jogou nessa final e aqui, 11 anos depois, foi o herói, pois o Dortmund aproveitou a vantagem que lhe foi dada pelo golo de Niclas Fuellkrug na primeira mão.

Dortmund chega à final da Liga dos Campeões Foto: FRANCK FIFE/AFP

PSG fracassou

A história desta meia-final, no entanto, tem a ver com o fracasso do PSG em mais uma eliminatória decisiva da competição.

O clube ainda não conquistou o troféu, apesar de todo o dinheiro investido pelos seus proprietários do Catar desde a aquisição em 2011, e não haverá despedida dos sonhos para Mbappé.

O jogador, que vai deixar o clube quando o seu contrato terminar no final desta época, esperava fazer o seu último jogo pelo clube na final de 1 de junho.

Em vez disso, o PSG terá de refletir sobre a forma como não conseguiu conquistar o maior troféu de todos durante os sete anos de Mbappe na equipa da sua cidade natal.

As duas últimas participações do PSG nas meias-finais foram ambas durante a pandemia, o que significa que esta foi a primeira vez que o clube recebeu um jogo nesta fase de uma competição europeia com adeptos em 29 anos, desde que perdeu para o AC Milan em 1995

A equipa era favorita para chegar à sua primeira final da Liga dos Campeões desde 2020, apesar da derrota em Dortmund seis dias antes.

A história foi outra

PSG caiu aos pés do Borussia Dortmund Foto: Robert Michael/dpa/picture alliance

A equipa de Luis Enrique tinha vencido por 2-0 em casa contra o mesmo adversário na fase de grupos e estava segura de que uma repetição desse desempenho seria suficiente.

O treinador do PSG tomou uma decisão importante, deixando de fora Bradley Barcola e fazendo entrar o avançado português Gonçalo Ramos. Isso significou deslocar Mbappé de uma posição central para a ala esquerda.

O Dortmund preparou-se para um ataque desde o início, mas isso não aconteceu. Mbappé demorou apenas sete minutos a fazer a sua primeira tentativa, mas o seu remate foi facilmente defendido pelo guarda-redes do Dortmund, Gregor Kobel.

Os anfitriões tiveram a maior parte da posse de bola, mas tiveram dificuldades em colocar Mbappe em jogo, com o capitão da França muitas vezes a parecer isolado na ala.

De facto, foi o Dortmund que teve a melhor oportunidade da primeira parte, quando Karim Adeyemi conduziu um contra-ataque e viu o seu remate ser defendido por Gianluigi Donnarumma.

A sensação era de que os anfitriões precisavam de mudar alguma coisa ou arriscavam-se a sair com um gemido.

Dois minutos depois do recomeço, Gonçalo Ramos tocou numa bola lançada para a área por Mbappé, mas Warren Zaire-Emery conseguiu acertar no poste à queima-roupa.

Dortmund respondeu com golo

O PSG concedeu um canto e o remate de Julian Brandt da direita do Dortmund foi cabeceado por Hummels.

Dortmund vai disputar a final da Liga dos Campeões pela primeira vez em 11 anos, depois de ter derrotado o Paris Saint-Germain por 1-0 em França. Foto: MIGUEL MEDINA/AFP

Ramos rematou por cima após um passe de Vitinha, aos 30 minutos, e Nuno Mendes foi o segundo jogador do PSG a acertar no poste direito, desta vez com um remate forte de fora da área.

Começava a parecer que não seria mesmo a noite do PSG, e Luis Enrique percebeu que tinha de atuar e fez entrar Barcola e Marco Asensio para os lugares de Ramos e Fabian Ruiz, passando Mbappé para o meio.

O Dortmund respondeu com a retirada de Jadon Sancho e a entrada de mais um zagueiro, Niklas Suele.

O Dortmund resistiu a tudo o que o PSG lhe ofereceu, mas também foi ajudado pela moldura do golo, com Kobel a desviar um remate de Mbappé para a barra, aos 86 minutos, e Vitinha a fazer um golaço.