LGDH denuncia rapto do antigo presidente dos Cidadãos Inconformados

"A LGDH exige a libertação imediata do ativista político Sana Canté", lê-se num comunicado da organização dirigida pelo também advogado Augusto Mário da Silva, no Facebook.

"As últimas informações disponíveis dão conta do rapto do cidadão nacional e ativista político Sana Canté poucos minutos depois de ter chegado à Bissau proveniente de Portugal", precisou ainda a Liga.

Sana Canté filiou-se no Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) e tem aparecido nas ações políticas, um pouco por toda a Europa, a favor daquela formação política.

A Liga exigiu a libertação do ativista e a salvaguarda da sua integridade física, bem como a descoberta pela polícia dos autores de um "ato covarde e criminoso".

Uma fonte do PAIGC disse que Sana Canté chegou a Bissau hoje enquanto delegado ao 10.º congresso do partido, que deveria ter começado também hoje, mas que acabou por não arrancar devido à ação da polícia que na sexta-feira interrompeu uma reunião do Comité Central do partido.

O Movimento de Cidadãos Conscientes e Inconformados é uma organização criada por Sana Canté e outros ativistas jovens em 2015 para fazer frente ao que consideram de desmandos das autoridades contra a população civil, nomeadamente no que concerne aos atropelos às leis do país e à democracia.