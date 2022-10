MEDIATECA

Jovens criam o primeiro "Banco do Tempo" de Cabo Verde

Um grupo de oito jovens desenvolveu o primeiro "Banco do Tempo" de Cabo Verde, uma plataforma digital de troca de serviços sem o uso do dinheiro, tendo o tempo como a principal moeda de troca. Com esta solução tecnológica, quer-se promover a economia solidária e fomentar as relações humanas nas comunidades. A plataforma foi lançada há dois meses e já conta com mais de três mil inscritos.