Jovane Cabral disponível para representar a seleção de Cabo Verde

O extremo esquerdo do Sporting Clube de Portugal, campeão nacional, deverá mesmo representar a seleção cabo-verdiana de futebol nos jogos de preparação dos "tubarões azuis", antes de disputar, entre os meses de setembro próximo e março de 2022, a qualificação para o Mundial de Futebol 2022, com realização prevista no Qatar de 21 de novembro a 18 de dezembro de 2022.

Cabo Verde integra o Grupo C com a Nigéria, República Centro Africana e Libéria. Os cabo-verdianos estão também apurados pela terceira vez na história para a fase final da Taça das Nações Africanas (CAN), que terá lugar em janeiro de 2022, nos Camarões.

Para garantir a presença nas altas competições a nível das seleções, o selecionador cabo-verdiano Pedro "Bubista" Leitão pretende convencer Jovane Cabral, que tem também a nacionalidade portuguesa, a aceitar jogar por Cabo Verde. Jovane não entrou nas escolhas do selecionador português Fernando Santos para o Euro20, a realizar-se no próximo mês, segundo avançaram à DW África fontes próximas do treinador cabo-verdiano.

"Jovane Cabral disse-nos que já está disponível para representar a seleção nacional nos próximos jogos. Diz que estará pronto como qualquer outro cabo-verdiano", garantiu o selecionador em entrevista à Rádio de Cabo Verde (RCV).

O extremo cabo-verdiano vive o melhor momento da sua carreira ao serviço do Sporting

De Assomada para o Sporting

Jovane Cabral, natural da cidade de Assomada, no conselho de Santa Catarina, interior da Ilha cabo-verdiana de Santiago, já jogou uma vez pela seleção AA de Cabo Verde, num jogo particular frente ao Luxemburgo, em março de 2017, quando tinha apenas 18 anos. Desde então mostrou-se sempre indisponível para participar em jogos oficiais.

Ao festejar o título de campeão de Portugal, no Estádio Alvalade, em Lisboa, em 11 de maio, Jovane Cabral cobriu-se com a bandeira de Cabo Verde. "Ele é cabo-verdiano como qualquer um de nós. Fiquei feliz com o gesto dele, porque se sente cabo-verdiano", disse "Bubista" citado pelo Inforpress de Cabo Verde.

Há seis anos, Jovane Cabral representava o Desportivo de Nhagar (Assomada), quando foi contratado para representar os juniores do Sporting na época desportiva 2013/14. Na presente temporada, fez uma época excecional, ajudando o Sporting a ganhar o campeonato português pela primeira vez em 19 anos. O jogador de 22 anos marcou cinco golos em 24 jogos, e teve quatro assistências. Jovane, que entrou no onze ideal da época da Liga portuguesa, conquistou também na sua carreira a Taça de Portugal e duas Taças da Liga.