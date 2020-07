Israel: Julgamento de Benjamin Netanyahu será retomado em janeiro

Não ficou imediatamente claro se o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu será obrigado a estar presente em todas as audiências, embora alguns meios de comunicação social israelitas tenham relatado que sim.

A decisão do tribunal veio após a segunda audiência do julgamento, uma deliberação processual que estabelece o ritmo para o resto dos procedimentos.

Netanyahu, que não esteve presente este domingo em tribunal, é acusado de fraude, quebra de confiança e aceitação de subornos numa série de escândalos - nos quais é acusado de ter recebido presentes luxuosos de amigos milionários e trocado favores com magnatas dos media por uma cobertura mais favorável de si mesmo e de sua família.

O primeiro-ministro nega ter cometido as irregularidades e diz que as acusações são uma caça às bruxas orquestrada pelos média.

O julgamento começou em maio, após um atraso de dois meses provocado deviado a preocupações com o coronavírus. O seu recomeço acontece num momento em que Netanyahu enfrenta um descontentamento crescente pela forma como lida com a crise sanitária e as suas consequências económicas.

Os israelitas têm protestado cada vez mais nas ruas para exigir a sua renúncia.