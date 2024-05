Israel furioso com reconhecimento do Estado palestiniano

Espanha, Irlanda e Noruega anunciaram esta quarta-feira (22.05), que vão reconhecer o Estado da Palestina. A decisão será formalizada em 28 de maio. E as reações não tardaram. A Jordânia e Egito congratularam a decisão, justificando que a mesma tem como objetivo "criar um horizonte político" para a paz no Oriente Médio.

"Recebemos com beneplácito o reconhecimento do Estado da Palestina, e apreciamos essas decisões que consolidam o caminho para a paz e a solução de dois Estados", disse o ministro das Relações Exteriores da Jordânia, Ayman Safadi, numa conferência de imprensa em Amã ao lado do homólogo húngaro, Péter Szijjártó.

Safadi disse esperar que outros países se juntem a Espanha, Noruega e Irlanda num "movimento mais amplo para [...] colocar o mundo inteiro e a região num caminho claro rumo a uma paz justa e duradoura".

Ayman Safadi Foto: Jacquelyn Martin/AP Photo/picture alliance

Ayman Safadi também se referiu a uma declaração feita na quarta-feira pelo ministro das Finanças israelita de extrema-direita, Bezalel Smotrich, que propôs a criação de um assentamento ilegal na Cisjordânia ocupada para cada país que reconhecer unilateralmente o Estado palestiano

"As decisões de Israel de construir novos assentamentos são uma mensagem de que o país continua com as suas ações ilegais e está a acabar com as chances de paz", comentou.

"Consagração do direito do povo palestiniano"

O presidente da Autoridade Nacional Palestiniana (ANP), Mahmoud Abbas, congratulou-se com o reconhecimento do Estado palestiniano por Espanha, Irlanda e Noruega, realçando que a decisão contribui para a "consagração do direito do povo palestiniano à autodeterminação na sua terra".

Contribui ainda "para a adoção de medidas reais de apoio à implementação da solução de dois Estados", acrescentou Abbas, citado pela agência espanhola EFE.

Mahmoud Abbas, Presidente da Autoridade Nacional Palestiniana Foto: Ayman Nobani/dpa/picture alliance

Já o secretário-geral da Organização de Libertação da Palestina (OLP), Husein al-Sheikh, defendeu tratar-se de "um momento histórico após longas décadas de luta nacional palestiniana, sofrimento, dor, ocupação, racismo, assassínio, opressão, abuso e destruição".

"Agradecemos aos países do mundo que reconheceram e reconhecerão o Estado independente da Palestina. Afirmamos que este é o caminho para a estabilidade, a segurança e a paz na região", Husein al-Sheikh.

"Resistência corajosa"

O grupo islamista palestiniano Hamas atribuiu a decisão de Espanha, Irlanda e Noruega de reconhecer o Estado da Palestina à "resistência corajosa" do povo palestiniano.

"Acreditamos que se trata de um ponto de viragem na posição internacional sobre a questão palestiniana", afirmou Bassem Naim, membro do gabinete político do Hamas à agência francesa AFP.

Reação de Israel

Israel criticou duramente o anúncio do reconhecimento do Estado da Palestina por Espanha, Irlanda e Noruega, considerando que se trata de uma mensagem a favor do terrorismo.

Israel Katz, chefe da diplomacia israelita Foto: Sebastian Scheiner/AFP/Getty Images

Os três países querem enviar "uma mensagem aos palestinianos e a todo o mundo: o terrorismo compensa", reagiu o chefe da diplomacia israelita, Israel Katz, citado pela agência francesa AFP.

"Depois de a organização terrorista Hamas ter perpetrado o maior massacre de judeus desde o Holocausto, depois de ter cometido os crimes sexuais mais horríveis que o mundo alguma vez conheceu, estes países optaram por recompensar o Hamas [...] e reconhecer um Estado palestiniano", afirmou.

O Estado de Israel considera o Hamas, que governa a Faixa de Gaza desde 2007, como uma organização terrorista. O grupo atacou Israel em 07 de outubro de 2023, causando cerca de 1.200 mortos e fazendo mais de duas centenas de reféns.

"A História recordará que a Espanha, a Noruega e a Irlanda decidiram atribuir uma medalha de ouro aos assassinos e violadores do Hamas", declarou Katz.

Eslovénia a caminho

A Eslovénia deverá juntar-se em breve ao grupo de países que reconhecem o Estado palestiniano.

"Nos próximos dias, irei também reunir-me com muitos colegas dos Estados-membros [da UE] que ainda não reconheceram a Palestina", disse o primeiro-ministro, o liberal Robert Golob, segundo a agência local STA. "Espero que se juntem ao nosso processo de reconhecimento num futuro próximo", acrescentou o dirigente.

A Eslovénia é membro da União Europeia (UE) e da NATO (sigla inglesa da Organização do Tratado do Atlântico Norte).

Os Estados Unidos, outro membro da NATO, dizem ser a favor da criação de um Estado palestiniano, mas apenas como resultado de negociações com Israel, uma posição partilhada por França e Alemanha. A Alemanha defende um diálogo mais aprofundado. Para a França, a questão não é um tabu para Paris, mas as condições ainda não estão reunidas.