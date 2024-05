FRELIMO: O que esperar da reunião da comissão política?

A reunião do Comité Central da FRELIMO, que ocorreu esta sexta-feira (03.04) na Matola, foi interrompida devido à falta de consenso sobre os candidatos à sucessão de Filipe Nyusi nas próximas eleições presidenciais de Moçambique, marcadas para 9 de outubro. A sessão extraordinária, que busca definir o próximo candidato do partido no poder, foi adiada para sábado às 10 horas.

Tomás Salomão, membro da Comissão Política do partido, descreveu as discussões como intensas. "O Comité Central devolveu a lista dos pré-candidatos para uma reflexão mais aprofundada pela Comissão Política", informou Salomão.

A Comissão Política havia proposto inicialmente os nomes de Roque Silva, atual secretário-geral, Damião José e Daniel Chapo, governador da província de Inhambane, como pré-candidatos. Esses nomes, segundo a agência Lusa e diversos meios de comunicação moçambicanos, já circulavam nas redes sociais, levantando debates sobre a veracidade das informações.

"Não há regras escritas"

O analista político Fernando Lima, em entrevista à DW, expressou ceticismo quanto à autenticidade das listas divulgadas. "Há candidatos que aparecem em listas curtas e outros a partir de propostas feitas por membros do Comité Central. Não há regras escritas sobre como as candidaturas são apresentadas pela Comissão Política", explicou Lima, indicando que é difícil especular sobre os nomes além dos que já oficialmente assumiram suas candidaturas.

Manuel Formiga, também membro do Comité Central da Frelimo, confirmou que a sessão se concentrou mais nos princípios de pré-seleção dos candidatos do que em nomes específicos.

Fumo branco

O Comité Central da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) pediu mais nomes na lista de candidatos às eleições presidenciais de 09 de outubro em Moçambique, anunciou hoje Teodoro Waty, membro daquele órgão, que retoma a reunião no sábado.

"O fumo branco acontecerá em algum momento, não hoje, mas de certeza que amanhã [sábado] (...)

Neste momento, é conveniente que mais nomes apareçam e quando forem apresentados mais nomes está claro que é mais democracia", declarou à comunicação social Teodoro Waty, histórico membro do Comité Central do partido, no final da reunião cúpula da Frelimo, na Matola, arredores de Maputo.

"Nós queremos patriotas, queremos pessoas que lutem e se esfarrapem por este Moçambique", declarou Waty, sem avançar os novos nomes propostos pelo Comité Central após a proposta da Comissão Política do partido, pouco antes do início desta reunião, durante a tarde de hoje.

Pré-candidatos

A Comissão Política da Frelimo propôs hoje os nomes de Roque Silva, Damião José e Daniel Chapo como pré-candidatos à sucessão de Filipe Nyusi.

De acordo com informação interna a que a Lusa teve acesso durante a tarde, a lista, que inclui o atual secretário-geral, Roque Silva, foi aprovada na reunião da Comissão Política e submetida logo de seguida à sessão extraordinária do Comité Central do partido, que já decorria na Matola.

Cabe ao Comité Central, órgão máximo do partido entre congressos, aprovar o candidato da Frelimo à eleição presidencial de outubro, o qual pode também decidir acrescentar outros candidatos.

Além de Roque Silva, a lista da Comissão Política - cuja reunião iniciada na quinta-feira para aprovar o documento se prolongou pela manhã e grande parte da tarde de hoje - integra igualmente Damião José, membro da comissão política, e Daniel Chapo, governador da província de Inhambane.

Segundo os estatutos da Frelimo, cabe à Comissão Política a função de apresentar aos membros do Comité Central a lista com três nomes de pré-candidatos à sucessão de Filipe Nyusi, Presidente da República e da Frelimo, que está constitucionalmente impedido de concorrer ao cargo por ter atingido o limite de dois mandatos.

O prazo limite para apresentação ao Conselho Constitucional das listas de candidatos a Presidente da República nas eleições de outubro é 10 de junho.

Moçambique vai realizar em 09 de outubro as sétimas eleições presidenciais e legislativas, as segundas para os governadores provinciais e as quartas para as assembleias provinciais.