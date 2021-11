Angola

Humor: Menu da pobreza em Angola

Neste episódio do Crónicas Africanas, o garçom "Só Olha" apresenta-nos as comidas possíveis e criativas que se pode consumir em tempos de crise com o seu Menu da Pobreza. Com o seu humor ácido, causa desconforto ao recordar tempos duros da história dos angolanos. Com leveza, convida ao debate de temas ainda atuais em seu país: pobreza, miséria e fome.