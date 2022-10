Guerra na Ucrânia: Presidente guineense em Moscovo com "mensagem de paz"

O Presidente da República da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, viajou, esta segunda-feira (24.10), na qualidade de Presidente em exercício da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) para a Rússia, seguindo depois para a Ucrânia.

Em comunicado, a Presidência da República guineense informa que Umaro Sissoco Embaló viajará de 24 a 27 de outubro e que visitará Moscovo e Kiev.

O objetivo da viagem, acrescenta a mesma nota, é "encontrar-se com os seus homólogos, o Presidente Vladimir Putin e o Presidente Volodymyr Zelensky".

"Na segunda-feira estou na Rússia com uma mensagem de paz. Vladimir Putin precisa de dialogar com o seu irmão Zelensky", afirmou Umaro Sissoco Embaló no final da semana passada.

Umaro Sissoco Embaló é o segundo líder africano a deslocar-se à Rússia, depois do chefe de Estado do Senegal, Macky Sall, ter viajado em junho para aquele país enquanto presidente em exercício da União Africana.

"É preciso falarmos de paz, porque o mundo está atormentado. Podemos partilhar a nossa experiência. Não é bonita a situação em que o mundo está", lamentou Umaro Sissoco Embaló.