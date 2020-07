Grupo da TV Zimbo passa para as mãos do Governo angolano

A Procuradoria Geral da República (PGR) de Angola entregou as empresas de comunicação social privadas do grupo Media Nova, dos generais "Dino" e "Kopelipa" e do ex-vice-presidente Manuel Vicente, ao ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social.

Num comunicado, o órgão judicial adianta que a entrega das empresas da Media Nova (jornal O País, Rádio Mais e TV Zimbo) aconteceu na quinta-feira (30.07), através do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, "em virtude de terem sido constituídas com o apoio e reforço institucional do Estado".

As empresas eram detidas pelos generais Leopoldino "Dino" Fragoso do Nascimento, Helder Dias "Kopelipa" e o antigo vice-presidente angolano e ex-presidente da Sonangol, Manuel Vicente.