Greve dos professores universitários suspensa em Angola

As aulas paralisadas nas universidades públicas angolanas na passada segunda-feira, 23 de outubro, vão ser retomadas já na quinta-feira, 3 de novembro. A garantia é o do secretário-geral do Sindicato dos Professores do Ensino Superior.

Eduardo Peres Alberto anunciou que o regresso às aulas foi aprovado com 47 votos a favor e 13 contra. As negociações continuam, diz o sindicalista, alertando que em fevereiro do próximo ano os docentes voltarão à greve, se o Governo não responder ao caderno reivindicativo.

"Os professores, a partir de quinta-feira, estarão nas salas de aulas. Já que o Orçamento Geral do Estado a ser aprovado apenas este mês, e entrará em execução apenas em janeiro como foi deliberado, se o Governo não resolver desta vez, no dia 27 de fevereiro de 2023, retomaremos a greve por tempo indeterminado", prometeu o sindicalista.

As deliberações saídas da assembleia dos grevistas serão apresentadas ao Presidente da República e ao Parlamento angolano. "Estamos animados com os fundamentos apresentados pelos professores, que conhecem bem a sua missão, e esperamos que desta vez resolva, porque não somos apologistas da greve, mas somos atores do setor para a melhoria da qualidade do ensino superior", explicou Peres Alberto.

Peres Alberto

A entidade patronal promete atender os pontos sobre os fundos para a investigação científica e formação contínua dos docentes. As questões sobre salários e seguro de saúde serão submetidas ao titular do poder Executivo.

MEA pede a estudantes que voltem às aulas

Para o Movimento dos Estudantes Angolanos (MEA), que é mediador neste processo entre os docentes das universidades públicas e o Governo, os grevistas mostraram "patriotismo". O presidente do movimento, Francisco Teixeira, espera que o Governo cumpra com a sua promessa.

"Estamos satisfeitos, curvamo-nos perante todos os professores do ensino superior público porque entendemos que eles são sérios", afirma. "Ao Governo, deixamos um apelo de cumprimento dos compromissos assinados. O Governo angolano é perito em não cumprir acordos assinados, normalmente quando está aflito força negociações, mas na hora de cumprir aquilo que assinou, vai dando curvas", alerta, no entanto.

O MEA exorta ainda os estudantes a marcar presença nas universidades no dia do reinício das aulas: "Desejamos a todos os estudantes muita coragem, muita força, dedicação a dobrar nos estudos, para mais uma vez provarmos à elite política, que mesmo eles criando melhores condições aos filhos deles na Europa, nós aqui conseguimos inverter o quadro".