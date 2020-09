Moçambique

Governo nega que militares que aparecem em vídeo de violência sejam do exército

Jaime Neto refutou acusações de abusos no combate aos grupos armados no norte do país. E o ministro da Defesa classificou como "montagens" o vídeo que mostram militares a executar uma mulher nua e descalça numa estrada.

Militar das FDS. Foto ilustrativa

Os supostos militares que aparecem em imagens de vídeo que mostram cenas de violação de direitos humanos "não são [das Forças Armadas de Defesa de Moçambique]", enfatizou Jaime Neto, quando questionado hoje pelos jornalistas sobre alegações de atrocidades cometidas por membros das Forças Armadas na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique. Jaime Neto falava à margem do lançamento da semana comemorativa do dia das Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM), que se assinala a 25 de setembro. "Estou a dizer que não são [as FADM]", repisou Neto, perante a insistência dos jornalistas. O ministro da Defesa Nacional classificou como "montagens" as imagens de vídeo que mostram militares a executar uma mulher nua e descalça numa estrada asfaltada, avançando que os autores das alegadas montagens serão expostos. "Alguns moçambicanos tiram ou fazem essas imagens ou montagens e entregam lá fora e nós sabemos quem são, vamos expô-los um dia", destacou aquele governante. As autoridades moçambicanas, prosseguiu, estão a investigar a origem das imagens e vão encontrar "a fonte". Assistir ao vídeo 01:49 Compartilhar Vítimas de ataques em Cabo Delgado em fuga pela vida Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3cvHE Vítimas de ataques em Cabo Delgado em fuga pela vida O vídeo que chocou os moçambicanos Na segunda-feira (14.09), começaram a circular imagens de vídeo de uma mulher a ser executada por supostos membros das Forças Armadas, sendo apresentado como um retrato da situação de violação de direitos humanos no conflito de Cabo Delgado, norte de Moçambique, entre rebeldes e forças moçambicanas. São cerca de dois minutos de imagens em contínuo, captadas por um dos membros do grupo de agressores fardados e armados e em que se ouvem palavras em português. À beira de uma estrada asfaltada, o grupo começa por espancar violentamente uma mulher que caminha sozinha, nua e depois acaba por abatê-la com várias rajadas de metralhadora, ouvindo-se no final "já mataram a Al-Shebab", nome dado na região aos insurgentes que atacam Cabo Delgado desde 2017. Autoridades falam em investigação Camião incendiado pelos insurgentes em 2018 Na sequência das imagens, o Ministério da Defesa emitiu na terça-feira (15.09) um comunicado de imprensa em que considera que deve ser investigado o abate à queima-roupa da mulher. "Factos desta natureza deverão sempre ser denunciados por todas as forças vivas da sociedade, devendo ser investigados para apurar a sua autenticidade e veracidade, com vista à devida responsabilização", refere-se na nota do ministério. O vídeo começou a circular dias depois de a Amnistia Internacional ter pedido às autoridades moçambicanas que investiguem alegados abusos por parte das suas forças em Cabo Delgado, com base noutros vídeos que mostram torturas e vítimas de execuções sumárias. Os confrontos em Cabo Delgado, desencadeados por forças classificadas como terroristas, duram há três anos e estão a provocar uma crise humanitária com mais de mil mortos e cerca de 365.000 deslocados internos. Assistir ao vídeo 01:03 Compartilhar Bispo de Pemba #explica situação humanitária em Cabo Delgado Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3YWkZ Bispo de Pemba #explica a situação humanitária dos refugiados na província de Cabo Delgado

