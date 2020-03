Gigantes farmacêuticas fazem parceria para vacina contra coronavírus

A BioNTech da Alemanha vai usar a sua plataforma de desenvolvimento de medicamentos em colaboração com a norte-americana Pfizer para descobrir uma vacina potencial contra o novo coronavírus. O anúncio foi feito esta terça-feira (17.03).

As duas empresas assinaram uma carta de intensões para a distribuição da vacina fora da China. Nas próximas semanas, vão finalizar os termos financeiros e detalhes sobre desenvolvimento e fabricação.

O acordo acontece dias depois de o Presidente Donald Trump ter alegadamente tentado comprar a exclusividade da vacina para os Estados Unidos a outro laboratório alemão – o CureVac.

Corrida por uma vacina

Trump teria feito oferta à CureVac por exclusividade

A parceria entre a BioNTech e a Pfizer surge após uma alegada oferta do Governo norte-americano à alemã CureVac para que a empresa reserve uma eventual descoberta da vacina para os Estados Unidos - o que foi desmentido pelo laboratório alemão.

A notícia foi publicada pelo jornal alemão Welt am Sonntag, citando fontes próximas ao Governo alemão.

O diretor executivo da CureVac, Daniel Menichella, terá participado numa reunião na Casa Branca com Trump no início do mês, onde estavam integrantes da força tarefa do Governo norte-americano para o combate ao coronavírus e representantes da indústria farmacêutica dos Estados Unidos.

Segundo a reportagem, Menichella teria recebido uma oferta em dinheiro pela exclusividade aos Estados Unidos de uma eventual descoberta da empresa.

O jornal publicou ainda que a chanceler federal da Alemanha, Angela Merkel, estaria a discutir com a CureVac a necessidade de a vacina ser igualmente utilizada na Europa, assim que estiver pronta.

Pode haver exclusividade?

Segundo um comunicado da CureVac, citado pela agência AFP, Menichella confirmou a sua presença na Casa Branca no dia 3 de março a convite de Trump para discutir "estratégias e oportunidades para um desenvolvimento rápido de uma vacina" contra o novo coronavírus.

"Para que fique claro sobre o coronavírus: a CureVac não recebeu uma oferta do Governo dos Estados Unidos ou de entidades com ele relacionadas, antes, durante ou desde a reunião com a força tarefa da Casa Branca", escreveu Menichella na conta da empresa na rede social Twitter.

O Governo da Alemanha rechaçou qualquer possibilidade de os Estados Unidos adquirirem os direitos exclusivos de uma vacina contra o novo coronavírus desenvolvida pela CureVac. "Os nossos laboratórios estão a trabalhar para conseguir uma vacina para todos, sem exclusividades", esclareceu a porta-voz do Governo alemão, Ulrike Demmer

A Comissão Europeia disponibilizou uma linha de financiamento de até 80 milhões de euros para que a CureVac siga a trabalhar numa vacina contra o novo coronavírus.