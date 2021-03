General diz que deslocados retornarão "em breve" a Mocímboa da Praia

A população de Mocímboa da Praia deverá regressar às zonas de origem em breve. A declaração é do vice-chefe do Estados Maior General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM), Bertolino Capetine, divulgada pela Rádio Moçambique.

Segundo a emissora estatal, Capetine – que falava no âmbito das ações em curso no Teatro Operacional Norte – teria acrescentado que o retorno da população será acompanhado da reabertura do corredor Pemba-Palma, o que liberaria o troço a Mocímboa da Praia.

"Nós vamos determinar a hora e o momento em que a comunidade deve voltar e a comunicação social vai ser convidada para testemunhar este grande acto. É só daí que vamos anunciar e comunicar as autoridades governamentais no sentido de convidar as comunidades para regressar a Mocímboa, porque é do interesse do Estado moçambicano ver Mocímboa [da Praia] em dia, a fazer aquilo que nos habituou”, disse o militar, segundo a Rádio Moçambique.

Segundo a Rádio Moçambique, o vice-chefe do Estado Maior General das FADM sublinhou que a vila de Mocímboa da Praia não está sob controlo de terroristas.