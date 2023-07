FRELIMO agita Quelimane com cabeça de lista

O sábado (29.07) começou calmo em Quelimane, capital da Zambézia, mas a agitação tomou conta da cidade ao início da tarde, devido ao comício de apresentação do cabeça de lista do partido no poder em Moçambique às eleições autárquicas de outubro, Lourenço Gani.

Viaturas e peões com símbolos e trajes da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) começaram a circular pelas artérias da cidade às 14h00, em direção ao campo de futebol da Sagrada, onde teve lugar o comício popular orientado pelo primeiro secretário provincial do partido.

Paulino Lenço entende que a escolha de Lourenço Gani como cabeça de lista da FRELIMO na capital da Zambézia resulta da tentativa de dar continuidade aos projetos deixados por Pio Matos, que abandonou o cargo de presidente do conselho municipal de Quelimane em 2011.

"O 'Nei' Gani vai reconstruir a cidade de Quelimane, vai construir o aterro de lixo, porque no programa da FRELIMO vem a construção de aterro sanitário, vai construir a ponte sobre o rio Ivagalane, o rio Chipaca e vai construir uma ponte que não custa muito dinheiro no Padeiro, em Namuinho. Ele [Manuel de Araújo, atual autarca, RENAMO] não está a conseguir, mas o 'Nei' Gani vai construir, também construirá a ponte do Inhangome", prometeu à multidão que assistiu à apresentação do cabeça de lista da FRELIMO.

Motorizadas na marcha da FRELIMO, em Quelimane Foto: Marcelino Mueia/DW

Quem é Lourenço Gani?

O cabeça de lista da FRELIMO em Quelimane é delegado da seguradora publica EMOSE, tem 44 anos e é pai de 5 filhos. Na apresentação aos apoiantes, afirmou que foi "pela graça de Deus" que foi o escolhido da FRELIMO e Quelimane e prometeu que irá "governar a autarquia com juízo".

"Eu nunca saí de Quelimane, já recebi propostas para estar fora, mas hoje percebo que era um propósito de Deus. Tinha que estar em Quelimane para fazer esta cidade crescer, para devolver o sorriso de Quelimane", aifrmou.

Entre os problemas da cidade cujo sorriso considera estar "apagado", destacou as inundações: "Quando chove, só pouca chuva, tudo fica alagado. Temos que levar as águas pluviais para o rio dos bons sinais, esse é que é um dos nossos propósitos, a nossa missão, temos que trabalhar para restaurar a cidade de Quelimane".

Manuel de Araújo Foto: DW/M. Mueia

RENAMO e MDM apresentam candidatos mais tarde

A Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO) também teria agendada a apresentação do seu cabeça de lista em Quelimane este fim de semana, mas nem a marcha nem o comício tiveram lugar, uma vez que Manuel de Araújo está fora do país, em trabalho.

Os quadros distritais do maior partido da oposição moçambicana comunicaram que a marcha de apoio a Manuel de Araújo e a sua apresentação pública terão lugar no mês de agosto.

Também o Movimento Democrático de Moçambique (MDM) remete para mais tarde o anúncio público do seu cabeça de lista às autárquicas em Quelimane, porque o processo de eleições internas para terminou há poucos dias, segundo Listano Evaristo, o delegado político da Cidade pelo MDM.

O partido Nova Democracia está mais atrasado. Manifestou vontade de concorrer na autarquia de Quelimane, mas, até agora, não tem cabeça de lista para a capital da Zambézia.