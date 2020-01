Filipe Nyusi toma posse para segundo mandato como Presidente de Moçambique

Irá Nyusi apostar no endividamento para vencer desafios da Defesa no novo mandato?

Fantasma das dívidas pode suavizar entusiasmo do Presidente em fazer uma ação robusta no setor da Defesa e Segurança no segundo mandato, entende analista. Com que irá contar Nyusi para acabar com insurgência e guerrilha? (14.01.2020)