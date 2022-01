Robert Lewandowski

O FIFA "The Best" de 2020 é, para muitos, o principal candidato à conquista do prémio em 2021. Ganhou a Bundesliga, Supertaça da Alemanha e o Mundial de Clubes da FIFA. A nível individual, bateu um recorde com mais de 40 anos na Bundesliga e fixou um novo máximo de golos no campeonato: 41 golos em 29 jornadas. Na Liga dos Campeões, soma 23 jogos consecutivos a ganhar. Fechou 2021 com 69 golos.