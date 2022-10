Eleições no Brasil vão ser decididas na segunda volta

O Brasil foi às urnas neste domingo (02.10) para escolher o seu novo Presidente da República. Mas os dados oficiais apontam para uma segunda volta no dia 30 de outubro entre o atual estadista, Jair Bolsonaro, e o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), obteve 48,42% dos votos na primeira volta, enquanto Bolsonaro, do Partido Liberal (PL), teve 43,21%, quando estão contabilizadas 99,94% dos votos.

Em terceiro ficou a senadora Simone Tebet, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), com 4,16%, seguida por Ciro Gomes, do Partido Democrático Trabalhista (PDT), com 3,05%, que eram os outros candidatos com mais de um ponto percentual.

Mais de 156 milhões de eleitores brasileiros foram chamados às urnas dentro e fora do país

Alexandre de Moraes, presidente do TSE, disse que a primeira volta das eleições brasileiras decorreram num ambiente tranquilo. E que confirmou que o pleito será definido numa segunda volta.

"Já estamos com aproximadamente 99% das secções de votos totalizadas. Matematicamente já está definido que teremos o segundo turno", afirmou Moraes.

Lula da Silva está confiante

Antes da votação deste domingo, as pesquisas de intenção de voto previam uma vitória de Lula da Silva na primeira volta com 50% dos votos, contra cerca de 37% do atual Presidente Jair Bolsonaro.

Reagindo aos primeiros resultados, Luiz Inácio Lula da Silva disse estar confiante numa vitória na segunda volta.

"Sempre achei que nós iríamos ganhar as eleições e nós vamos ganhar as eleições. Isto para nós é apenas uma prorrogação", afirmou numa conferência de imprensa em São Paulo após a divulgação do TSE.

Lula da Silva mostrou-se confiante na vitória também na segunda volta

"É uma segunda chance que o povo brasileiro me dá. Vai ser bom para fazer comparações", acrescentou, em relação à oportunidade de ter debates diretos com Bolsonaro.

"Mudanças que podem vir para o pior"

Já o Presidente cessante Jair Bolsonaro, em conferência de imprensa, reconheceu que o facto do seu adversário direto Lula da Silva estar na frente mostra que o povo brasileiro tem uma vontade de mudar.

No entanto, Bolsonaro alertou que "tem certa mudanças que podem vir para o pior". "Tentámos mostrar isso durante a campanha. Mas parece que não atingimos a camada mais importante da sociedade", reconheceu Bolsonaro.

Bolsonaristas acreditavam numa vitória do Presidente Jair Bolsonaro na primeira volta, apesar da liderança de Lula da Silva nas sondagens

Para já, Bolsonaro aponta as baterias para segunda volta: "Vamos agora mostrar melhor para a população brasileira em especial a classe mais afetada [pelas crises], que as mudanças que muitos querem podem ser piores".

Comunidade internacional reage às eleições brasileiras

O secretário de Estado norte-americano felicitou o Brasil por uma primeira volta das eleições "bem sucedida" e manifestou esperança de que a segunda volta se realize "no mesmo espírito de paz e dever cívico".

"Felicitamos o povo e as instituições do Brasil pelo sucesso da primeira volta das eleições e apoiamos o exercício do seu direito de escolher livremente o próximo líder. Partilhamos a confiança do Brasil de que a segunda volta será conduzida com o mesmo espírito de paz e dever cívico", escreveu Antony Blinken na rede social Twitter.

Já os chefes de Estado da Argentina, México e Colômbia felicitaram o candidato e antigo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela vitória na primeira volta das eleições.