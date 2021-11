Luiz Inácio Lula da Silva, mais conhecido como Lula, é um político, ex-sindicalista, ex-metalúrgico e antigo Presidente do Brasil.

Lula da Silva é filiado no Partido dos Trabalhadores e foi o 35º presidente do Brasil, entre 2003 e 2010. É conhecido como Lula, desde os tempos em que ainda era representante sindical. Foi co-fundador e é presidente de honra do Partido dos Trabalhadores (PT). Em 1990, foi um dos fundadores e organizadores, juntamente com Fidel Castro, do Foro de São Paulo, que congrega parte dos movimentos políticos de esquerda da América Latina e do Caribe. Os programas sociais como o “Bolsa Família” e “Fome Zero” são marcas do seu Governo, programas reconhecidos pela Organização das Nações Unidas como tendo ajudado o Brasil a sair do mapa da fome. Em 16 de março de 2016, pouco mais de cinco anos depois de ter deixado a presidência da República, foi nomeado ministro-chefe da Casa Civil, no segundo mandato da sua sucessora Dilma Rousseff. Lula da Silva foi investigado por corrupção e acusado judicialmente em vários processos-crime diferentes, como é o caso da operação Lava Jato.