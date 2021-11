Dilma Rousseff é uma economista e política brasileira, filiada no Partido dos Trabalhadores (PT) e ex-presidente do Brasil.

Dilma Rousseff foi Presidente do Brasil entre 2011 e 2016, tendo sido afastada do cargo através do chamado “processo de impeachment”, um mecanismo previsto na constituição brasileira e que visa retirar o mandato de um chefe do Poder Executivo. Dilma Rousseff interessou-se pelo socialismo durante a juventude, logo após o Golpe Militar de 1964, tornando-se membro do Comando de Libertação Nacional (COLINA) e posteriormente da Vanguarda Armada Revolucionária Palmares (VAR-Palmares). Passou quase três anos em reclusão, de 1970 a 1972, primeiramente pelos militares brasileiros, no qual foi sujeita a torturas, e posteriormente pelo Departamento de Ordem Política e Social. Dilma Rousseff foi membro fundador do Partido Democrático Trabalhista (PDT). Em 2001, filiou-se no Partido dos Trabalhadores (PT). Durante o Governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assumiu a chefia do Ministério de Minas e Energia e posteriormente da Casa Civil. Em 2010, foi escolhida pelo PT para concorrer às eleições presidenciais, cujo resultado do segundo turno, tornou Dilma a primeira mulher a ser eleita para o cargo de chefe de Estado do Brasil. Em 26 de outubro de 2014 foi reeleita, novamente no segundo turno das eleições.