DW apresenta projeto "Raízes Africanas" em Maputo

As pen-drives com o material da primeira edição do projeto "Raízes Africanas" serão entregues à Universidade Eduardo Mondlane e à Universidade Católica de Moçambique, numa cerimónia a ter lugar no Centro Cultural Moçambicano-Alemão (CCMA), em Maputo.

A primeira edição da série retrata 25 personalidades que, vivendo em épocas diferentes, tiveram um papel marcante na história do continente africano.

Ngungunhane, Josina Machel, Rainha Njinga, Julius Nyerere ou Amílcar Cabral são apenas algumas das personalidades retratadas neste projeto através de vídeos, peças de rádio e artigos online.

De acordo com Claus Stäcker, chefe do departamento de África da DW, este é um projeto que surge em resposta à elevada procura na programação da Deutsche Welle de assuntos relacionados com a História.

"Os jovens africanos lamentam o facto de muitas das suas aulas de História serem ensinadas e fortemente influenciadas pelo ponto de vista europeu e de aprenderem pouco sobre os heróis e heroínas do seu continente", explica.

A série "Raízes Africanas" é financiada pela Fundação alemã Gerda Henkel e realizada em parceria com historiadores africanos, contando também com o contributo de jornalistas especializados em África.

Michael Hanssler, presidente do conselho da Fundação Gerda Henkel, explica que "a promoção de projetos de investigação em África que visem preservar as memórias escritas e orais é o cerne do trabalho da fundação."