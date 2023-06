Drogas, máfia e golpe: "Bacaizinho" visado em investigação

Mais uma vez, um cidadão da Guiné-Bissau torna-se "protagonista" de um caso de narcotráfico internacional. Trata-se de Malam Bacai Sanhá Júnior, conhecido na Guiné-Bissau por "Bacaizinho", filho do ex-Presidente da Guiné-Bissau, falecido em 2012.

Bacaizinho foi preso em 2022 por agentes antidroga norte-americanos e aguarda julgamento numa prisão do Texas.

Testemunhas ouvidas por um tribunal do estado norte-americano alegam que Bacaizinho estaria envolvido, há muitos anos, no tráfico internacional de cocaína, de heroína, de armas e outras mercadorias.

Para além disso, alegam que terá sido um dos protagonistas da tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro de 2022. Supostamente, a ideia seria depor Umaro Sissoco Embaló e transformar o país num Estado mais aberto ao narcotráfico.

Bacaizinho estava há anos na mira da agência antidrogas norte-americana (DEA) Foto: KENA BETANCUR/AFP/Getty Images

Da Guiné-Bissau para Frankfurt

A investigação foi feita por um grupo de jornalistas alemães do jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung e da televisão pública MDR, que recolheram várias provas, a que a DW também teve acesso: todos os elementos recolhidos levam à conclusão de que Malam Bacai Júnior – que no passado foi assessor de vários governantes na Guiné-Bissau e inclusive do próprio pai – terá viajado várias vezes com passaporte diplomático da Guiné-Bissau para Frankfurt, na Alemanha, onde se teria encontrado com membros da Ndrangheta, a máfia da Calábria, que controla o tráfico de cocaína.

Agentes antidroga norte-americanos, do departamento DEA, seguiam há anos os passos de Bacai Júnior. Várias conversas entre Bacai Júnior e clientes, assim como com agentes disfarçados da DEA, foram intercetadas e transcritas para sustentar as acusações contra o filho do ex-Presidente guineense.

Artigo do jornal de Frankurt sobre o narcotráfico: "Os narcos de Bergen-Enkheim: Uma operação anti-máfia mostra como se fizeram negócios de droga em todo o mundo a partir de uma pizaria insuspeita. As pistas conduzem aos bastidores de uma tentativa de golpe de Estado na Guiné-Bissau" Foto: FAZ

Bacaizinho e narcotráfico por trás de tentativa de golpe?

Os documentos oficiais recolhidos pelos jornalistas indiciam ainda que Bacaizinho poderá ter estado envolvido na tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro de 2022, de acordo com David Klaubert, redator do jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung, que investigou o caso minuciosamente.

"Malam Bacai Júnior terá contado várias vezes que teria estado envolvido na tentativa de golpe de Estado e que continuaria com a ambição de um dia assumir a Presidência da Guiné-Bissau para instalar um Governo mais favorável ao narcotráfico", explica o jornalista. "Malam Bacai Júnior terá mesmo contado a agentes secretos que ele próprio teria sido um dos cabecilhas da tentativa de golpe de Estado de fevereiro de 2022", acrescenta Klaubert.

O ataque contra o palácio governamental, onde decorria uma reunião do Conselho de Ministros presidida pelo chefe de Estado, Umaro Sissoco Embaló, ocorreu a 1 de fevereiro de 2022.

Na altura, o Presidente Sissoco Embaló deixou transparecer, perante a comunicação social, que os atacantes teriam sido pessoas ligadas ao tráfico de droga: "Este golpe tem também a conivência de pessoas que estão a ser investigadas no âmbito do combate ao narcotráfico. A maioria das pessoas envolvidas está na lista de investigação por narcotráfico. Eu já tinha uma noção de que há um preço a pagar. A luta continua!", afirmou Sissoco um dia depois do ataque.

O chefe de Estado guineense não apresentou quaisquer provas, mas as informações que constam do processo a decorrer nos Estados Unidos indiciam que as declarações de Sissoco Embaló poderão estar relacionadas com o caso de Bacaizinho.

O italiano Corriere della Calabria também noticiou o caso: "Diplomata africano que traficava com a 'Ndrangheta detido pelos EUA. O encontro com um 'mafioso italiano' em Portugal" Foto: Corriere dela Calabria

Um "tio" poderoso

De acordo com os documentos oficiais, Malam Bacai Júnior também terá feito referência a um suposto tio nas conversas com os traficantes de cocaína. O "tio" seria alegadamente um militar, com contactos privilegiados com clientes na Rússia e na Coreia do Norte e que teria possibilidades de arranjar de tudo um pouco, a troco de droga, sobretudo armas, nomeadamente armas ligeiras de fogo, minas terrestres e até submarinos.

A DW conseguiu apurar que o "tio" de Malam Bacai Júnior viveria há vários anos em França, tendo recebido formação militar na Rússia e também na Coreia do Norte, onde ocupou cargos de consultoria e na área da formação militar.

Em resumo, o jornalista alemão David Klaubert diz que estamos aparentemente perante um caso de um cidadão de um pequeno país envolvido em enormes negócios de narcotráfico internacional: Malam Bacai Júnior seria supostamente tudo menos "peixe pequeno", a avaliar pelos dados nos documentos oficiais.

Inocente até prova em contrário

"Lendo os documentos da polícia italiana e dos agentes da DEA norte-americana, chegamos facilmente à conclusão de que Malam Bacai Sanhá Júnior era uma pessoa muito ativa no tráfico de estupefacientes, tanto de heroína como de cocaína. Fala-se de que teria mediado negócios com os guerrilheiros da Colômbia, o Hezbollah no Líbano, a máfia italiana", explica Klaubert.

O jornalista recorda, no entanto, que Malam Bacai Sanhá Júnior ainda não foi condenado. O processo provavelmente só será concluído no final deste ano e é preciso respeitar o direito à presunção de inocência de Bacaizinho, frisa.

Até agora, a defesa de Bacaizinho não se pronunciou sobre as acusações – os esforços da DW para obter uma reação sobre o caso revelaram-se infrutíferos.