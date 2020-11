Diego Maradona morre aos 60 anos

Futebol: Os prodígios que se tornaram estrelas e os que desiludiram

Edson Arantes do Nascimento

O rei foi três vezes campeão do Mundo (1958, 1962 e 1970), dez vezes Campeão paulista no Brasil, duas vezes vencedor da copa Libertadores e Melhor Jogador do Século XX (FIFA). Pelé estreou-se aos 15 anos pelo Santos e aos 16 pela seleção do Brasil. Foi o primeiro jogador mais jovem a fazer um hat-trick no Mundial. Na seleção fez 92 jogos e 77 golos, num total de 817 jogos e 759 golos na carreira.