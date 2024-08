Dívidas ocultas: Era uma vez Kung Fu e a sua família

O ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, condenado nos Estados Unidos por conspiração para fraude elavagem de dinheiro, vê agora a sua família envolvida nas tramas das polémicas dívidas ocultas. Durante o julgamento em Brooklyn, foi citado o nome da sua filha, Manuela Chang, a quem teria sido solicitado que abrisse contas no Líbano. Pouco depois, o pai viabilizou um dos negócios controversos associados a estas dívidas.

O genro de Chang, Ingilo Dalsuco, empresário com interesses no setor imobiliário, também foi mencionado no tribunal, com indícios de envolvimento em transações suspeitas. No caso, "terá ainda havido rios de vinho à mistura".

Ausência familiar

A ausência dos familiares de Manuel Chang no tribunal norte-americano levantou questões, sobretudo porque o ex-ministro contou com uma equipa de defesa altamente qualificada. Borges Nhamire, investigador do CIP, que acompanhou o julgamento, observou que Chang "não contou com o apoio moral dos seus familiares" no tribunal.

O jurista Victor da Fonseca sugeriu que a ausência pode ter sido estratégica, possivelmente para evitar complicações legais para os familiares, considerando que "em qualquer processo-crime, há surpresas". Fonseca acrescentou: "Pode também ter sido aconselhamento do próprio arguido nos EUA, que tenha dito aos familiares para não se fazerem presentes, tendo em conta que em algum momento poderiam ser recolhidos as celas."

O tribunal norte-americano também apontou a falecida esposa de Chang, Lisette, como uma das envolvidas no crime financeiro. Contudo, o jurista Fonseca sublinha que, legalmente, os Estados Unidos não têm competência para responsabilizar criminalmente os familiares de Chang por ações realizadas fora do seu território. "Quem pode fazer isto, pela questão da lei penal e o lugar da prática atualmente, é Moçambique, porque a esposa e o genro não foram transacionar nenhuma moeda nos EUA."

Dívidas ocultas: O crime compensa?

Em Moçambique, no entanto, se a justiça atuasse, Manuela Chang poderia enfrentar consequências jurídicas pelo seu suposto envolvimento. O jurista explicou: "Tem de se entender que, se ela tinha conhecimento prévio daquilo que o pai pretendia fazer com a conta dela, se foi informada para que visava o valor, se isto acontecer cá em Moçambique, ela for intentada, se houver uma ação contra Manuel Chang em Moçambique, ela pode responder por crime de receptação. A sua moldura penal vai de um a oito anos de prisão e multa correspondente."

Negócios imobiliários

Ingilo Dalsuco, marido de Manuela Chang, é conhecido pelo seu extenso património imobiliário em Inhambane. Recentemente, a venda de um edifício ao Estado, que agora serve como sede da Procuradoria Provincial, gerou indignação entre os defensores da integridade, que questionam a ética da transação. Como questiona o jurista Fonseca: "Além de investigar o próprio genro, há quanto tempo tem este património, como conseguiu construir e vender uma casa que naturalmente foi uma polémica ao nível da província de Inhambane, que está a servir como procuradoria distrital."

No entanto, o jurista Job Fazenda alerta para a necessidade de avaliar o caso com prudência, distinguindo o que poderia ser uma transação legítima de uma tentativa de corrupção.

"Se o Estado queria um edifício e ele tinha-o à venda, é um campo muito cinzento. Fica difícil dizer que foi tudo com objetivo de fazer corrupção. Eles supostamente tinham dinheiro, têm recursos e infraestruturas que o Estado precisa. Não me parece que ele tenha vendido o edifício apenas como um ato de corrupção. Estaríamos a dizer que tudo o que fazem tem natureza criminosa, acredito que não é bem assim."

Decisão sobre extradição de Chang "não surpreendeu"

Venda controversa

Outro ponto curioso do julgamento foi a alegada entrega de mais de 1.000 garrafas de vinho e azeite à falecida esposa de Chang, uma oferta que o tribunal considerou suspeita, insinuando que poderia ter disfarçado envio de dinheiro. De acordo com o jurista Fonseca: "Suspeita de envio de dinheiro no lugar de vinho..."

Prenda semelhante terá recebido Ndambi Guebuza, filho do ex-Presidente de Moçambique, um assunto bastante polemizado em Maputo durante o julgamento das dívidas ocultas.

Quanto ao suposto envolvimento dos parentes do ex-ministro Chang, o jurista Job Fazenda entende que poderia haver consciência do significado custo-benefício:

"Sendo maiores de idade, não podemos dizer que tenham sido forçados a ir por aí. Eles tiravam vantagens disso, tanto que até hoje continuam a tirar. Chang está preso mas quem continua a usufruir são eles. Acho que tem a ver com confiança, são as pessoas em que ele confiava para gerir os seus negócios. Então, é quase natural que, numa situação dessas, muitas vezes os visados têm por tendência envolver-se com familiares ou tem de ser um amigo de extrema confiança, senão corre o risco de perder o património. Também serve para manter a informação muito bem fechada no seio familiar."

Desde que o caso das dívidas ocultas foi tornado público, em 2016, a família do ex-ministro das Finanças nunca se pronunciou sobre o assunto.